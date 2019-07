Von Detlef Brötzmann

Kürnbach. Rechtzeitig vor den Sommerferien wird der Spielbetrieb des neuen "Adventure-Golfpark Kürnbach", der die alte Minigolfanlage ersetzt, am 22. Juli für die Besucher geöffnet. Die offizielle Einweihungsfeier fand, aus terminlichen Gründen vorgezogen, nun genau elf Wochen nach dem Spatenstich statt.

"Die Umsetzung der Bauarbeiten ging recht schnell", bekundete Gerd Kochlik, der die neue Freizeitanlage als Betreiber führt. Einige Grünpflanzungen rund um die 18 Spielbahnen sind noch nicht fertig und sollen in den nächsten Tagen erfolgen. Die Zeit zwischen Einweihung und Eröffnung will man zudem nutzen, um einige Testspiele in kleinen Teams durchzuführen. Durch die dabei gewonnenen Erkenntnisse können die Spielbahnen noch optimiert werden, denn diese sind nicht von der Stange, sondern der örtlichen Gegebenheit und Topografie angepasst.

Der Name Golfpark wurde bewusst gewählt, da die gesamte Anlage einen parkähnlichen Charakter mit altem Baumbestand hat. Eine ökologisch hochwertige Gestaltung mit viel Grün, vier Bienenweiden und einem Teich für Amphibien wertet den Erholungsfaktor beim Spiel weiter auf. Sitzgelegenheiten laden zwischendurch zum Verweilen ein. Im November soll in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Bretten noch eine Hecke rund um die Parkanlage gepflanzt werden. Die vorhandene Gaststätte mit Biergarten rundet das Konzept ab.

"Es ist komplett anders als Minigolf", beschreibt Kochlik das Abenteuer-Spielerlebnis. Zeit sollte man mitbringen, denn eine Spielrunde mit vier Personen nimmt etwa zwei Stunden in Anspruch.

In seiner Begrüßungsrede vor geladenen Gästen brachte Kochlik zum Ausdruck, dass ein großer Teil der Kosten durch das "Leader"-Förderprogramm der EU bezuschusst wurde. "Ohne diese Unterstützung hätten wir das so nicht umsetzen können", sagte der Unternehmer und dankte der regionalen "Leader"-Kommission und der Gemeinde Kürnbach für die Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung des Projekts.

Bürgermeister Armin Ebhart sprach von einer bedeutenden Innovation und stellte heraus, dass der neue Adventure-Golfpark einer der größten in Baden-Württemberg ist. Bodo Korczynski von der bauausführenden Firma "Tour Green" unterstrich dies und hob hervor, dass die Gesamtlänge aller 18 Spielbahnen mehr als 300 Meter beträgt.

Sulzfelds Bürgermeisterin Sarina Pfründer führte in ihrer Eigenschaft als "Leader"-Vorsitzende aus, dass die finanzielle Förderung, die aus Brüssel kommt, genau vor einem Jahr bewilligt wurde. Sie machte deutlich, dass zahlreiche Wein- und Tagesgäste den Kraichgau besuchen. Für diese sei es nun eine Abrundung, wenn sie hier im Kraichgau etwas Neues finden. Pfründer überreichte abschließend die EU-Förderplakette an den Parkbetreiber Gerd Kochlik.

Info: Auf der Internetseite www.adventuregolfpark-kuernbach.de sind ausführliche Informationen zum Golfpark, sowie Öffnungszeiten und Eintrittspreise zu finden.