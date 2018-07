Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Zahl der Straftaten in Sinsheim hatte im Jahr 2016 mit 2837 Taten einen historischen Höchststand erreicht. Am Montag ein anderes Bild: Von einem Rückgang der Straftaten um über 20 Prozent bei gestiegener Aufklärungsquote war die Rede. Im Gespräch mit der RNZ stellte Erhard Loy, Leiter des Sinsheimer Polizeireviers, die Kriminalitätsstatistik 2017 vor.

Tatverdächtige, Straftaten, Aufklärung: Im Jahr 2017 wurden in Sinsheim 2241 Straftaten angezeigt, 2016 waren es 2837 - ein Rückgang von 21 Prozent; die Aufklärungsquote liegt bei 62,3 Prozent. Vor fünf Jahren wurden 2295 Straftaten angezeigt. Die meisten Tatverdächtigen sind männliche Erwachsene im Alter über 21 Jahren, in Zahlen 912 von 1253 Tatverdächtigen. 481 Verdächtige sind Ausländer, 227 sind Frauen, 176 Heranwachsende, 134 Jugendliche, 31 sind Kinder.

Wohnungseinbrüche waren in den vergangenen Jahren in Sinsheim aufgrund von dessen Autobahnnähe ein großes Thema. Inzwischen spiegeln sich die polizeiliche Präventionsarbeit aber auch verstärkte Kontrollen in den Zahlen wider. Zwar wird deutlich mehr eingebrochen als im Jahr 2013 mit damals 42 Delikten. Dennoch hat sich deren Zahl 2017 um elf Delikte verringert und lag bei 57 Einbrüchen. Die Aufklärungsquote stieg von 29,4 auf 43,9 Prozent.

Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung: Wurden im Jahr 2016 noch 1010 Diebstähle angezeigt, waren es 625 im Jahr 2017; die Zahl der Sachbeschädigungen ist von 359 auf 296 Fälle gesunken; Körperverletzungen sanken von 328 auf 298 Fälle. "Bedauerlich" seien 21 Fälle von Gewalt gegen Polizeibeamte allein in Sinsheim.

Tötungsdelikte: Zwei versuchte Tötungsdelikte gab es im Jahr 2017 in Sinsheim, einmal an der Autobahnraststätte, einmal in einer Kneipe am Kirchplatz. "Die Opfer leben", sagt Loy. Auch im Vorjahr gab es zwei solcher Taten.

Straßenkriminalität war in Sinsheim schon 2013 ein Thema mit 448 Delikten; ein Höchststand im Fünfjahres-Vergleich war 2016 mit 562 Delikten erreicht. 2017 wurden 402 Anzeigen geschrieben. Aufgeklärt wird ein starkes Viertel der Fälle, 26,6 Prozent.

Sexualstraftaten haben sich hingegen mehr als verdoppelt: 2016 waren es in Sinsheim 12, ein Jahr später 30 Delikte, "hauptsächlich im nicht öffentlichen Raum begangen", erläutert Loy. Der Anstieg stehe "im Zusammenhang mit den jüngsten Verschärfungen im Sexualstrafrecht". Die Aufklärungsquote sei von 50 auf 83 Prozent gestiegen.

Rauschgiftdelikte liegen im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Sinsheim auf einem Langzeithoch mit 217 Delikten im Jahr 2017; es waren 2016 noch 168 Fälle: In Sinsheim wurden 124 Betäubungsmitteldelikte angezeigt, 2016 waren es 127; im Jahr 2013 waren es noch 77 Delikte. Loy sieht einen Zusammenhang mit Einwanderern aus Gambia, der landesweit zu beobachten sei.

Flüchtlinge und Ausländerkriminalität: Der Anteil "nichtdeutscher Tatverdächtiger" am Gesamtgeschehen lag 2013 bei 36,8 Prozent und stieg im Jahr 2016 auf 46,5 Prozent. 2017 waren 38,4 Prozent der Tatverdächtigen keine Deutschen. Asylbewerber und Flüchtlinge wurden vor allem im Jahr 2016 kriminell auffällig: 270 der 598 nichtdeutschen Tatverdächtigen wurden diesem Personenkreis zugerechnet; 2017 lag die Zahl mit 148 von 481 Personen deutlich darunter. Die Schließung der Notunterkunft "Breite Seite" mache sich bemerkbar.

Sinsheim und Ortsteile: Der Schwerpunkt der Straftaten im Stadtgebiet liegt laut Loy in der Kernstadt und den Industriegebieten: "Je kleiner und je weiter auf dem Land, desto ruhiger", sagt Loy. Tatsächlich wurde in Hasselbach im Jahr 2017 keine einzige Anzeige erstattet; 2016 waren es zwei Anzeigen. In Steinsfurt wurden 167 Straftaten im Jahr 2017 registriert, 2016 waren es 161.

Was die Statistik nicht zeigt: Das Zahlenwerk bezieht sich auf die angezeigten und bearbeiteten Delikte, Kriminologen sprechen hier vom so genannten Hellfeld. Die Forschung geht je nach Deliktbereich von einem weit größeren Dunkelfeld aus - Straftaten, die nicht zur Anzeige gebracht werden. Loy bestätigt: "Theoretisch kann jede Spam-Mail ein Betrugsversuch sein"; bei Sexualdelikten werde oft aus Scham keine Anzeige erstattet; Ladendiebstähle würden angezeigt, wenn Detektive vor Ort sind.

Wie sicher ist Sinsheim? Die Sicherheitsumfrage der Stadtverwaltung hatte ergeben, dass sich viele Sinsheimer unsicher fühlen. Das subjektive Angstgefühl, das Menschen mit gewissen Orten verbinden, spiegelten "die Zahlen nicht wider", so der Polizeichef: So sei die Neulandstraße wegen der dortigen Publikumseinrichtungen ein Kriminalitätsschwerpunkt. Allerdings handle es sich oft um "importierte Kriminalität", da sich "einfach mehr Menschen" an diesen Orten aufhielten, auch von außerhalb. Ähnliches gelte auch für den Bahnhof. Erhard Loy ist überzeugt: "Man kann zu jeder Zeit überall hin."