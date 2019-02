Waibstadt/Meckesheim. (cla) "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem Kandidatenangebot am 26. Mai ein gutes Ergebnis bei der Wahl zum neuen Kreistag erzielen können", sagte der Wahlkreisbeauftragte Hans Wolfgang Riedel aus Waibstadt, nachdem die 52 anwesenden CDU-Mitglieder aus dem Wahlkreis 14 in der Pizzeria Rusticale in Meckesheim ihren Wahlvorschlag aufgestellt hatten. Bereits im ersten Wahlgang wurden alle acht Kandidaten jeweils mit großer Mehrheit gewählt.

Angeführt wird die Liste vom Meckesheimer Bürgermeister Maik Brandt. Es folgen der amtierende Kreisrat Hans Wolfgang Riedel, der früher Bürgermeister in Waibstadt war. Eschelbronns Bürgermeister Marco Siesing, sowie Neckarbischofsheims Bürgermeisterin und amtierende Kreisrätin Tanja Grether wurde ebenfalls gewählt. Auch die ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeisterin Heike Kramer aus Mauer, die im Hauptberuf Schulsekretärin am Gymnasium in Bammental ist, möchte in den Kreistag einziehen. Wolfgang Jürriens, Bürgermeister und amtierender Kreisrat aus Helmstadt-Bargen, kandidiert ebenfalls. Auf den hinteren Listenplätzen stehen der ehrenamtliche zweite stellvertretende Bürgermeister Rüdiger Heiß aus Reichartshausen, der im Hauptberuf Lehrer ist, und der Referent für Regionalentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit Boris Schmitt aus Epfenbach.

Inhaltlich thematisierten die Kandidaten in ihren Vorstellungsreden schwerpunktmäßig den ÖPNV, die Stärkung des ländlichen Raums, den Ausbau des Radwegenetzes, die Wirtschaftsförderung sowie Jugend und Soziales, Digitalisierung und Stärkung der beruflichen Weiterbildung.

Unter der Versammlungsleitung von Kurt Lenz aus Waibstadt war die Nominierungsversammlung nach genau einer Stunde beendet. Der Wahlkreis 14 umfasst die Städte und Gemeinden Waibstadt, Epfenbach, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Meckesheim, Eschelbronn, Lobbach, Mauer sowie Spechbach.