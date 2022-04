Rund 150 Besucher kamen zur Bürgerversammlung in die Mühltalhalle und richteten ihre Fragen an Oberbürgermeister Sebastian Frei. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Die mögliche Reaktivierung der Krebsbachtalbahn zwischen Neckarbischofsheim und Bad Rappenau stößt in der gesamten Region auf großes Interesse. Das zeigte auch die Bürgerversammlung in der Mühltalhalle am Dienstagabend. Rund 150 Besucher waren zu der knapp dreistündigen Veranstaltung gekommen.

Unter ihnen waren neben Stadträten der Kurstadt sowie der angrenzenden Kommunen auch Mandatsträger aus dem Landtag sowie zahlreiche Anwohner der beiden betroffenen Stadtteile Obergimpern und Babstadt.

Das ist bisher geplant: Mit der Reaktivierung der Strecke der Krebsbachtalbahn sollen zwischen Neckarbischofsheim Nord (Bernau) und Bad Rappenau-Obergimpern wieder regelmäßig in einem Ein-Stunden-Takt S-Bahnen fahren. Außerdem soll ein Lückenschluss zwischen Obergimpern und Babstadt gebaut werden. Die Strecke von Obergimpern bis Hüffenhardt würde allerdings stillgelegt und durch eine Buslinie ersetzt werden. Insgesamt soll das Projekt nach aktueller Planung rund 60 Millionen Euro kosten. Dazu gehören: > die Elektrifizierung und Erneuerung der Leittechnik auf der Strecke > der Ausbau bestehender Bahnhöfe > der Bau der neuen Strecke von Obergimpern nach Babstadt > der Bau des neuen Bahnhof "Babstadt Nord" > eine Weichenverbindung am Bahnhof Neckarbischofsheim Nord > der Umbau des Eschelbronner Bahnhofs zum Kreuzungsbahnhof Auf Neckarbischofsheim und Bad Rappenau sowie die beiden Landkreise würden bei der Realisierung des Projekts jeweils rund 2,6 Millionen Euro entfallen, verteilt auf acht Jahre. 50 Prozent der Summe müssten in den ersten fünf Jahren gezahlt werden. Den Rest der Kosten finanziert das Land, ebenso die Betriebskosten in den Folgejahren. (fsd)

[-] Weniger anzeigen

Nach kurzen Ausführungen von Carsten Strähle, Vorstandsvorsitzender der Erms-Neckar-Bahn AG (ENAG), seit 2013 die Betreiberin der Strecke, und Stefan Tritschler vom verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart, konnten die Zuhörer ihre Fragen an das Podium richten. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

> Die vorgesehene Trassenführung des Lückenschlusses, der von Obergimpern östlich an Babstadt vorbeiführen soll, sorgte für Kritik, vor allem von Anwohnern des Neubaugebiets, das an der künftigen Bahnstrecke liegt. So wollte eine Babstadterin wissen, warum ein Ort mit weniger als 1500 Einwohnern eine zweite Haltestelle benötige und warum man die Bahntrasse nicht westlich an Babstadt oder weiter östlich parallel zur Landesstraße verlegen könne. "Wir bauen da hin, wo es auch Menschen gibt", entgegnete Tritschler. "Durch eine zweite Haltestelle verdoppeln wir das Angebot, dies wiederum bedeutet mehr Fahrten. Das ist das Ziel." Eine westliche Trassenführung sei nicht zielführend, da man dort in einem Waldstück nicht nur Biotope zerschneide, sondern die Strecke insgesamt auch länger und somit teurer werde. "Am Ende gibt es eine Abwägung. Wir wollen allen – Natur, Mensch und Tier – am wenigsten antun", sagte Strähle.

> Der Lärm, der künftig von der Bahn ausgehen könnte, wurde ebenso von einem Anwohner aus Babstadt bemängelt. Diesen Kritikpunkt relativierten andere Zuhörer in ihren Beiträgen. Eine Besucherin aus Obergimpern lebe seit 30 Jahren an der Bahnlinie und habe die Krebsbachtalbahn vor ihrer Stilllegung erlebt. "Den Stundentakt kann man verschmerzen." Erik Vogel indes wohne in der Kernstadt in der Nähe zur Bahnlinie und könne bestätigen, dass die Niederflurfahrzeuge, die auch auf der Krebsbachtalbahn eingesetzt werden sollen, leiser als herkömmliche Züge sind.

> Zu den Kosten wollte Vogel weiter wissen, ob diese für die Kurstadt gedeckelt sind oder man mit Preissteigerungen rechnen müsse. "Wenn die Baukosten steigen, müssen wir da auch mitgehen", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei. "Die Prämisse ist aber, dass die Betriebskosten vom Land getragen werden." Und das ist kein unerheblicher Beitrag. Zum Vergleich: Für den Stadtbahn-Anschluss in Richtung Heilbronn zahlt Bad Rappenau momentan 240.000 Euro im Jahr. "Ich habe ein Problem mit den Kosten", eröffnete Uwe Basler, Freie-Wähler-Stadtrat und Anwohner in Obergimpern. Er ist skeptisch, dass es am Ende bei den errechneten Zahlen bleibt. Allerdings sei die Reaktivierung eine gute Sache, denn man müsse zukünftig sehen, wie man alternativ an sein Ziel komme.

Carsten Strähle, Vorsitzender der ENAG. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Walter Zeller, Gemeinderat in Neckarbischofsheim, betonte, dass für seine Kommune die Investition "viel Geld" bedeutet, man aber dennoch einstimmig hinter dem Projekt stehe. Zudem habe er in seiner Funktion als Schulleiter in Aglasterhausen mitbekommen, dass viele Familien wegen eines S-Bahn-Anschlusses dorthingezogen sind und die Kommune sowie die Grundstückseigentümer von der Anbindung profitiert hätten. "Für Neckarbischofsheim ist das eine einmalige Chance. Wenn wir das jetzt nicht machen, dann in den nächsten 100 Jahren auch nicht mehr."

> Zur Elektrifizierung der Bahn im Ortskern von Obergimpern wollte ein Anwohner wissen, ob dies problemlos machbar ist. "Dort gibt es enge Situationen, aber es ist möglich, das regelkonform zu machen", antwortete Strähle. Und in einem weiteren Schritt der Planung werde auch eine elektromagnetische Untersuchung ausgeführt.

> Den Stunden-Takt der Krebsbachtalbahn und eine Reduzierung des bisherigen Halb-Stunden-Taktes in Helmstadt und Aglasterhausen brachte Julian Emmerich, Stadtrat in Helmstadt-Bargen, zur Sprache. Wie Tritschler ausführte, werde sich die Bahn-Anbindung für die beiden Kommunen verschlechtern, sie soll aber mit Bussen verstärkt werden. "Wir haben letztes Jahr die letzte Rate für die Bahn bezahlt. Bei einer Verschlechterung müssen wir aktiv protestieren. Es kann nicht sein, dass wir dann herunterfallen", betonte Emmerich. "Es ist nicht unbedingt eine Verschlechterung. Sie haben die Anbindung an den Regional-Express in Meckesheim. Die Verbindung ist anders, aber nicht schlecht", entgegnete Lutz Mai, Erster Landesbeamter vom Landratsamt in Heilbronn.

Anne-Silke Köhler, CDU-Fraktionschefin im Gemeinderat Bad Rappenau, wollte zu diesem Thema wissen, ob es technisch möglich ist, auch einen Halb-Stunden-Takt auf der Krebsbachtalbahn zu bedienen. "Die Strecke bleibt eingleisig. Wenn die Nachfrage da ist, kann man auch später noch eine Zugkreuzung einbauen", erklärte Tritschler.

Stefan Tritschler vom Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart. Foto: Falk-Stéphane Dezort

> Die Situation in Bad Rappenau gab ein anderer Besucher zu bedenken. Schon jetzt stünde man oft an geschlossenen Schranken, und diese würden sich durch die Reaktivierung noch häufiger senken. Mit Blick auf Feuerwehr und Rettungsdienst sei dies nicht optimal und mache eine Unter- beziehungsweise Überführung der Bahnlinie in der Kernstadt zwingend erforderlich – verbunden mit weiteren Kosten. Vor einigen Jahren wurde ein solches Vorhaben auf 30 Millionen Euro geschätzt.

> Ob bei den Fahrgastzahlen auch Zukunftsströme mit einberechnet wurden, wollte ein Anwohner wissen, der von Zimmerhof bald nach Obergimpern zieht. Dies habe man während des Verkehrsmodells gemacht, sagt Tritschler. Zwar seien die Zahlen – es wird mit 930 Fahrgästen gerechnet – nur eine Annäherung, jedoch habe man konservativ gerechnet. "Da schauen wir vorsichtig und skeptisch drauf", sagte der Experte.

> Von überfüllten Bussen sprach der zehnjährige Paul Koch aus Obergimpern. Er besucht das Adolf-Schmitthenner-Gymnasium in Neckarbischofsheim. Eine Freundin von ihm müsse täglich von Babstadt mit dem Auto nach Bad Rappenau gebracht werden, um dann in den Bus einzusteigen. Dies könne man mit der Bahnlinie vermeiden. "Hoffentlich setzen Sie sich für den ÖPNV ein", appellierte er an die Entscheidungsträger in der Halle.

> Den Umweltaspekt betonten Mira Müller und Hannes Erwart. Sie pochen auf eine Reaktivierung, da man damit Tonnen an CO2 einsparen könne. "Der Klimawandel betrifft uns alle. Fühlen Sie sich nicht dafür verantwortlich, für die Zukunft ihrer Kinder die Bahn mit ihren Kosten und dem Lärm in Kauf zu nehmen?"

> Wann die ersten Züge fahren könnten, wollte Jörg Haffelder aus Obergimpern wissen. Er sei "ein Fan von der Bahn" und seine Familie könne mit einer Reaktivierung auf ein Auto verzichten. "Stand jetzt sind es sechs bis sieben Jahre, bis der erste Zug kommt", sagte Strähle.

