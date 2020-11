Von unserer Redaktion

Kraichgau. Rauscht im Krebsbachtal auf absehbare Zeit auch wieder täglich ein Zug? Die Chancen sind eher gering – das zumindest geht aus der jüngst vom Landesministerium veröffentlichten Potenzialanalyse zur Reaktivierung von Schienenstrecken hervor. Dort wird der Strecke von Neckarbischofsheim Nord über Obergimpern und Siegelsbach nach Hüffenhardt sowie einem eventuellen Lückenschluss nach Bad Rappenau ein "mittleres Nachfragepotenzial" bescheinigt. Das klingt nicht schlecht. Doch dabei handelt es sich nur um die drittbeste Kategorie. Zwölf Strecken in Baden-Württemberg haben ein "sehr hohes Nachfragepotenzial" bescheinigt bekommen, zehn weitere ein hohes. Was bedeutet das, und wie geht es nun weiter? Die RNZ hat nachgefragt.

Für Neckarbischofsheims Bürgermeister Thomas Seidelmann wäre die Reaktivierung "ein Sechser im Lotto". Allerdings weiß er auch, dass es um "ganz viele Einzelinteressen" der beteiligten Kommunen geht. Von den fünf möglichen Streckenvarianten, die das Verkehrswissenschaftliche Institut Stuttgart vorgelegt hat, wären sowieso nur zwei wirtschaftlich. Bei einer davon, die für alle Orte am wenigsten Nachteile hätte, würde sich beispielsweise die Taktung der Schwarzbachtalbahn von 30 Minuten auf eine Stunde erhöhen, was einen Nachteil für Helmstadt-Bargen bedeuten würde. Dies könne aber durch bessere Busverbindungen ausgeglichen werden.

Mit dem Zug von Neckarbischofsheim nach Hüffenhardt zu kommen, ist derzeit fast nicht möglich. Ein Lückenschluss nach Bad Rappenau ist derweil noch weniger in Sicht. Grafik: RNZ Repro

Dabei ist problematisch: Wie das Verkehrsministerium des Landes herausgefunden hat, nutzen momentan "nur" 500 bis 750 Fahrgäste an Schultagen die Bahn zwischen Neckarbischofsheim und Hüffenhardt. Das macht auch eine Förderung vom Land nicht ganz so wahrscheinlich, wie es bei anderen Strecken im Land, die über 1000 Fahrgäste verbuchen können, der Fall ist. Zudem würde der Bund auch nur 40 Prozent der Betriebskosten übernehmen, der Rest bliebe an den Kommunen hängen. Schön für Seidelmann wäre es, wenn der Bund hier 100 Prozent übernehmen würde.

Diese Frage beschäftigt auch Seidelmanns Pendant in Siegelsbach, Tobias Haucap. Wenn man es schaffe, die Nutzerzahlen von 740 Personen weiter zu erhöhen, übernehme das Land auch automatisch mehr Anteile der Betriebskosten. "Grundsätzlich steht Siegelsbach dem Projekt positiv gegenüber", betont Haucap. In der Vergangenheit hatte es im Gemeinderat immer mal wieder kritische Stimmen gegeben. Diese hätten sich aber vielmehr auf Investitionen in den Ausflugsverkehr der Bahn bezogen, sagt Haucap. Er sieht für die 1600-Einwohner-Gemeinde mit 1000 Arbeitsplätzen ein großes Potenzial, dass die Reaktivierung ein Erfolg werden könnte. "Wir werden alle an einem Strang ziehen und wollen das gemeinsam schaffen."

Zuversichtlich ist auch Seidelmann: "Wir müssten dabei sein", findet er und glaubt, die Stadt wäre aufgrund des Gymnasiums "prädestiniert". Etwa ein Viertel der Schüler komme aus anderen Landkreisen. Das ASG sorge für eine "spezielle Situation". Man stehe auf der Liste mit dem mittleren Fahrgastaufkommen "nicht umsonst ganz oben". Die "vertiefte Analyse", die derzeit vorliegt, müsse jetzt mit Zahlen unterfüttert werden: "Wie viel kostet uns das am Ende des Tages?", würden die Kommunen wissen wollen, sagt Seidelmann. Als grober Anhaltspunkt wurden für die Variante mit Lückenschluss zwischen Obergimpern und Babstadt 60 Millionen Euro genannt – Baubeginn etwa 2025. 90 Prozent der förderfähigen Kosten könnten vom Land übernommen werden. "Die Förderquote ist mehr als positiv", sagt Haucap. "Das ist ein gutes und starkes Zeichen des Landes."

Nun müssten die Bürgermeister der betroffenen Kommunen und die Landratsämter eine schelle Entscheidung treffen, sagt Seidelmann. Aber am Ende sei es eben ein "Rechenexempel". "Wir sind gemeinsam losgelaufen und sehen nun Licht am Ende des Tunnels", ergänzt Haucap.

Die Reaktivierungsoffensive des Verkehrsministeriums könnte auch in Hüffenhardt ankommen, zumindest irgendwann. Bürgermeister Walter Neff ist aber heute schon erfreut darüber, dass eine mögliche Wiederbelebung der Strecken weiterhin eine Option ist. "Es ist erfreulich, dass wir nach der Potenzialanalyse nicht rausgefallen sind", erklärt er. Mitte November seien die nächsten Gespräche zum Thema anberaumt, dabei wird es dann auch um die Machbarkeitsstudie gehen. Eine solche soll dann zeitnah in Auftrag gegeben werden. "Es sieht doch ganz vielversprechend aus", sagt Neff mit Blick auf die Ausführungen des Verkehrsministeriums zur landesweiten Potenzialanalyse.

Jens-Jochen Roth, Vorsitzender des Arbeitskreises Nahverkehr, sieht dies deutlich pessimistischer: "Ich sehe die Perspektive in den nächsten zehn Jahren überhaupt nicht." Er ist zwar "zuversichtlich, dass die Kommunen sich ins Zeug legen", und die Bürger des Krebsbachtals seien schließlich auch interessiert. Doch zunächst würden die Projekte mit höherer Priorität angegangen. Und die führten fast alle in Richtung Stuttgart oder zu anderen Oberzentren. Der ländliche Raum sei hier mal wieder der Verlierer. Doch Roth findet, dass es sich lohnt, dranzubleiben – zunächst an einer regelmäßigen, S-Bahn-ähnlichen Verbindung im Krebsbachtal. Dann könne vielleicht als zweiter Schritt der Lückenschluss kommen. Denn Roth weiß: "Man braucht einen langen Atem."