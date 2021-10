Von Christiane Barth

Sinsheim. "Das Virus ist in diesem Jahr erstaunlicherweise vorzeitig aufgetreten", teilt Dr. Folkert Fehr mit. Der Kinderarzt spricht nicht vom Sars-Cov2-Virus, sondern vom RS-Virus, dem sogenannten "Respiratorischen Syncytial-Virus", das vor allem für Säuglinge gefährlich werden kann. Denn es kann Pneumonien, also Lungenentzündungen, verursachen. Bei älteren Kindern oder Erwachsenen wirkt es sich meist nur durch harmlose Erkältungssymptome aus.

Was nun das Erstaunliche an der Beobachtung des Kinderarztes ist: In der Regel häufen sich die Fälle erst in der Mitte des Winters, so war es jedenfalls in der Vergangenheit. Dieses Jahr ist das anders. "Schon im August sind erste Fälle schwerer Pneumonien aufgetreten", berichtet Fehr, der zusammen mit Dr. Jan Buschmann zwei Kinderarzt-Praxen in Sinsheim betreibt. Besonders kritisch sei, dass diese Erkrankung schwer zu diagnostizieren ist, weil sie Säuglinge in den ersten Lebensmonaten betreffe – eine Bevölkerungsgruppe zudem, die keine Maske trägt. "Das Virus ist für Säuglinge lebensgefährlich", betont Fehr. Todesfälle habe es in Deutschland in diesem Jahr schon gegeben. Und auch in seiner Praxis habe er in diesem Jahr bereits Kinder, die sich mit dem Virus angesteckt hatten, in die Klinik eingewiesen. Glücklicherweise rechtzeitig.

Kinderarzt Dr. Folkert Fehr (kleines Foto) stellt in seiner Praxis dieses Jahr besonders viele Fälle mit dem RS-Virus fest. Foto: Barth

Das RS-Virus zählt bei Säuglingen und Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren weltweit als häufigster Auslöser von akuten Atemwegsinfektionen. Zwar kann diese Infektion jeden treffen, doch in den ersten drei Lebensmonaten kann sie besonders schwer verlaufen, da in dieser Zeit die Atemwege noch sehr eng sind und von der Erkrankung in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Und wie ist die Beobachtung dazu im Sinsheimer Krankenhaus? Zwar hat das GRN keine Station für Kinderheilkunde, aber Sven Mautner, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notfallambulanz an der GRN-Klinik Sinsheim, teilt mit: "Wir wissen, dass derzeit viele Kinder in der Region Sinsheim am RS-Virus erkranken und sind diesbezüglich sehr aufmerksam im Ambulanzbetrieb." Man verzeichne jedoch bislang keine gehäuften Fälle des RS-Virus.

Besonders kritisch kann die Erkrankung für Babys werden, die ein besonderes Risiko mitbringen, etwa herzkranke Kinder. Diese werden daher einer teuren Prophylaxe unterzogen. Es handelt sich dabei um eine passive Impfung, die bereits Antikörper enthält, berichtet Fehr. Doch diese Impfung ist sehr teuer: "Eine Spritze verursacht Kosten im vierstelligen Bereich", sagt der Kinderarzt. Der Gemeinsame Bundesausschuss, das oberste Beschlussgremium im deutschen Gesundheitswesen, hat eine Leitlinie herausgegeben, die festlegt, nach welchen Kriterien für eine solche Prophylaxe entschieden werden soll, also welche Vorerkrankung eine Impfung gegen das RS-Virus erforderlich macht. Ist ein Säugling für diese Prophylaxe zugelassen, können bis zu sechs Spritzen im Winterhalbjahr verabreicht werden, sagt Fehr. "Dabei entstehen Kosten in der Höhe eines neuen Kleinwagens." In seiner Praxis habe er die RS-Prophylaxe bereits zu einem Zeitpunkt ausgegeben, als die Kostenfrage noch nicht geklärt war. "Wir sind in Vorleistung und in Regress-Risiko getreten."

Die RS-Viren zählen zur gleichen Virenfamilie wie die Erreger, die auch Masern oder Mumps hervorrufen und sind weltweit verbreitet. Die Übertragung erfolgt vor allem durch Tröpfcheninfektion oder indirekt über Hände, Gegenstände oder Oberflächen. Die Inkubationszeit beträgt in der Regel zwei bis acht Tage.

Warum das RS-Virus auf dem Vormarsch zu sein scheint, ist eine Frage, die Fehr nicht beantworten kann. Auch nicht nach einem Gespräch mit Mitgliedern der Ständigen Impfkommission. "Die kämpfen sich gerade durch meterweise Literatur, die sich mit dieser Frage beschäftigt: Warum ist das RS-Virus dieses Jahr zur Unzeit aufgetreten?" Auch die Wissenschaftler wissen noch keine Antwort. "Sie sagen nur: Wir sehen es", berichtet Fehr. Diese Unkenntnis leistet auch zahlreichen Vermutungen und Spekulationen Vorschub, und Fehr meint: "Das haben wir ja nun in der Corona-Pandemie leidlich gelernt."

In einer Zeit, in der Maskenpflicht herrscht, müsste die Übertragung doch eigentlich auf ein Minimum geschrumpft sein, müssten beispielsweise die Eltern, die das Virus dann auf ihre Kinder übertragen könnten, das Virus seltener aufschnappen, meint Fehr. Doch das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Vor allem den Eltern der Babys, die in die Risikogruppe eingeordnet werden, rät Fehr: "Tragt eure Masken."