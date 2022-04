Das Pagoden-Café im asiatischen Garten des Therapiezentrums. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Kraichtal-Münzesheim. Der "Asiatische Garten der heiteren Stille" am Therapiezentrum mit psychosomatischer Fachklinik in Münzesheim kann ab sofort von Gästen besucht werden. Bei einem Festakt wurde das besondere Merkmal der Einrichtung jetzt gefeiert und öffentlich in Erinnerung gerufen. Knapp zwei Jahre lang war das zuvor aufgrund der Corona-Verordnungen nicht möglich gewesen.

Der 1984 angelegte, immer wieder erweiterte Garten wird zu den schönsten seiner Art in Europa gezählt. Mittelpunkt ist ein Café auf der Pagoden-Insel in der weitläufigen Anlage. Kinder können auf dem klinikeigenen Spielplatz toben oder Tiere in einem Kleintierzoo streicheln. "Wir sind glücklich, dass wir unseren asiatischen Garten nach zwei Jahren wieder für Besucher öffnen können", freute sich Chefarzt Dr. Sven Seilkopf beim Festakt, der auch zu Ehren der Gründer des Gartens abgehalten wurde. Neben Gemeinderäten, Vereinsvorsitzenden und Personen des öffentlichen Lebens war auch Kraichtals Bürgermeister Tobias Borho gekommen: "Der schöne, handwerklich topp gestaltete Garten" mit seiner Blumen- und Blütenpracht strahle weit über Kraichtal hinaus, sagte er. Das Rathaus bekomme Anfragen "von Menschen aus ganz Deutschland, die sich nach dem Schmuckstück erkundigen", sagte der Rathauschef. Borho und Verwaltungsleiterin Nadine Bahm freuten sich über den Besuch der ehemaligen Oberärztin des Therapiezentrums, Gabriele Öfinger, sowie von Raoul und Anneliese Jassoy aus Heidelberg.

Therapieleiter und Psychotherapeut Daniel Nakhla ging ausführlich auf die Historie des Gartens ein, der bereits 1985 als japanischer Garten vom Ideengeber und damaligen Chefarzt und Asienliebhaber Dr. Jürgen Schwarz konzipiert wurde. Neben Schwarz und Mitinitiator Willi Kohl – beide bereits verstorben – wurden auch Rudi Riedel, früherer Verwaltungsleiter des Therapiezentrums, sowie Klaus Paetsch, damaliger Gärtnermeister, geehrt. Matthias Kück, aktueller Arbeitstherapeut und Keramikermeister enthüllte eine neu gestaltete Tontafel im Eingangsbereich, auf der die Gründer des Gartens namentlich benannt sind.

"Garten und Klinik bilden eine Einheit und gehören zusammen", führte Nakhla weiter aus. Er sprach von den damals geringen finanziellen Mitteln, würdigte die Visionäre und stellte fest: "Aus heutiger Sicht wäre es wahrscheinlich nicht mehr möglich, ein solches Projekt zu stemmen." Keinesfalls sei der Garten ein ästhetisches Relikt aus alten Zeiten: "Er lebt und bietet für uns alle unendliche Möglichkeiten der Achtsamkeit", beschrieb Nakhla. Zahlreiche Menschen hätten im Laufe der Jahre den Garten als therapeutische Gemeinschaft gestaltet und positive Spuren hinterlassen.

Letztlich gab der Psychotherapeut bekannt, dass in absehbarer Zeit im Verlag Regionalkultur ein Bildband erscheinen soll, der den asiatischen Garten mit allen Facetten abbildet. Hier seien für die zu erwerbenden Eigenexemplare rund 8000 Euro notwendig. "Für Sponsoren und Spendengelder wären wir sehr dankbar". Der asiatische Garten im Therapiezentrum Münzesheim könne, wie Nakhla ausführte "ein Weg zum Glück" sein.

Die Einrichtung selbst besteht seit 1974. Träger ist die Suchtkrankenhilfe der Evangelischen Stadtmission Heidelberg. Ärzte, Psychologen, Sozialpädagogen, Ergo- oder Arbeitstherapeuten, Physiotherapeuten und Pflegepersonal legten besonderen Wert auf eine von Wertschätzung, Einfühlung und Echtheit geprägte Haltung, heißt es von der Klinik.

Neben der Behandlung stoffgebundener Abhängigkeitserkrankungen hat man im Kraichtaler Stadtteil mehr als vier Jahrzehnte lang Erfahrung in der Therapie pathologischer Glücksspieler. Dadurch zähle man zu den führenden Einrichtungen in Deutschland. Das Behandlungskonzept ist abstinenzorientiert und ganzheitlich ausgerichtet.

Patienten lernen, die individuellen Hintergründe, die zur Entwicklung und Aufrechterhaltung ihrer Suchterkrankung beigetragen haben, besser zu verstehen und erwerben Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihren Alltag künftig suchtmittelfrei zu bewältigen, heißt es weiter.

Zum Abschluss des Tags gab es beim Auftritt der Haus-Band mit dem treffenden Namen "Los Promillos" für die Besucher noch einen Höhepunkt. Die fünfköpfige Gruppe, bei der auch Chefarzt Seilkopf in die Saiten greift und singt, durfte nicht ohne Zugabe in den Feierabend.

Info: Der asiatische Garten ist ab sofort und in der Zeit von 9 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit frei zugänglich.