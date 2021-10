Kraichtal. (rnz) "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", begann Bürgermeister Tobias Borho seine Ausführungen zum bisher wohl wichtigsten Thema seiner noch kurzen Amtszeit. Aus vielfältigen Gründen kann die Kraichtaler Schlossweihnacht in diesem Jahr nicht in normalem Umfang stattfinden. Aber sie wird auch nicht komplett abgesagt, sondern soll im ganz kleinen Rahmen auf die Beine gestellt werden.

Man sei sich bewusst, dass dies nicht überall auf Verständnis stoße, führte das Stadtoberhaupt weiter aus. Aber für ihn stehe ein funktionierendes Konzept an erster Stelle – und das könne man in diesem Jahr nicht im großen Stil leisten.

Dabei spiele natürlich die nach wie vor unsichere Pandemie-Lage eine große Rolle, sagte Borho. Hinzu kämen allerdings zahlreiche andere Hürden. "Die Schlossweihnacht fand 2019 zum ersten Mal statt. Vieles kam bei den Gästen gut an, es gab jedoch auch einige Themen, die wir neu bewerten und aufarbeiten müssen. Natürlich wäre dies längst geschehen, doch Corona und zahlreiche Personalwechsel auf Schlüsselpositionen in der Verwaltung haben dies verzögert und in der Gründlichkeit, wie es nötig gewesen wäre, nicht zugelassen", fasst Borho die Lage in Kraichtal zusammen.

Themen wie Verkehr und Parken, die aktuelle Baustelle in Gochsheim, die engen Gassen rund um das Schloss sowie die Tatsache, dass Teile des Schlosses aus baulichen Gründen derzeit nicht zugänglich sind – diese Faktoren ausreichend zu beleuchten, um eine für alle zufriedenstellende Schlossweihnacht anzubieten, sei schon ohne Pandemie extrem zeitaufwendig. "Die Stellungnahme der Regierung zum Thema Weihnachtsmarkt ist nun wenige Wochen alt und wir haben mehrere Szenarien durchgespielt", erklärte Borho. "Für uns ist in jedem Fall die Zeit zu knapp, eine klassische Schlossweihnacht personell zu stemmen, da wir eben nicht auf ein bestehendes und funktionierendes Konzept zurückgreifen können, das nur um eine ,3G‘- oder ,2G‘-Regel angepasst werden müsste."

Dennoch wird es am ersten Adventswochenende – 27. und 28. November – ein kleines weihnachtliches Programm geben. Man werde den Brustfeuerofen im Bäckereimuseum anfeuern und beim Museum sowie im Schlosshof mit Musik sowie einem Glühwein-Stand adventliche Stimmung nach Gochsheim holen, um vor allem den Kraichtalern ein weihnachtliches Erlebnis zu bieten. Das Stadtoberhaupt wirbt dabei um Verständnis, dass mehr Stände nicht möglich seien. "Ohne ein überarbeitetes Konzept werden wir die Schlossweihnacht nicht dahin bringen, wo wir sie haben möchten: Nämlich, sie zu einem regionalen Höhepunkt zu etablieren."

2022 soll das Konzept der Schlossweihnacht dann umfassend aufgearbeitet werden, verspricht Borho.