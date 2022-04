Von Hans-Joachim Of

Kraichtal-Neuenbürg. "Mit der Erschließung des Baugebiets haben wir einen wichtigen Baustein für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung Neuenbürgs gelegt", freut sich Kraichtals Bürgermeister Tobias Borho. Nach langer Planung wurde kürzlich der Auftakt zu den nun beginnenden Bauarbeiten vor Ort mit einem symbolischen Spatenstich besiegelt. Im Beisein von etlichen Stadträten und Bürgern wurden bei nasskaltem Frühjahrswetter die Spaten ins Erdreich gesetzt.

Neben den Vertretern der ausführenden Baufirmen Dominik Brandes (Hoch- und Tiefbau Dürrwächter und Friedrich aus Knittlingen) und Sebastian Gerst vom Ingenieurbüro Gerst aus Mühlacker waren auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung, wie Hauptamtsleiterin Katharina Kimmich oder Lisa Reinhard vom Sachgebiet Planung und Umwelt, in den kleinen Kraichtaler Stadtteil gekommen.

Der Verwaltungschef sprach im Rahmen seiner kurzen Begrüßungsrede davon, dass man bereits vor 30 Jahren an dieser Stelle ein Baugebiet erschließen wollte. Das jetzige, über die Niewenburgstraße erreichbare, Plangebiet in Hanglage trägt den Namen "Lerchenberg 3. Änderung" und umfasst auf einer Fläche von 1,2 Hektar insgesamt 16 Baugrundstücke. Davon stehen die Hälfte der neuen Bauplätze der Stadt Kraichtal zur Vermarktung zur Verfügung. Die Vergabekriterien würden in Kürze vom Gemeinderat festgelegt, wobei eine öffentliche Ausschreibung für die zweite Jahreshälfte 2022 vorgesehen ist, führte Borho aus. Zudem bedankte er sich bei den Grundstückseigentümern für ihre Geduld sowie die guten und konstruktiven Gespräche, die in den zurückliegenden Monaten geführt worden waren.

Die Zahl an Grundstückinteressenten zeige, dass ein hoher Bedarf an Wohnraum in Kraichtal vorhanden sei. Borho wünschte einen guten Verlauf der Bauarbeiten und schloss mit dem Satz aus Carl Maria von Webers Freischütz: "Mein Sohn, nur Mut. Wer Gott vertraut, baut gut!" Die Erschließung des Baugebietes soll bis Ende Oktober abgeschossen sein, zeigten sich die beiden anwesenden Bauträger optimistisch.