Von Anjoulih Pawelka

Kraichgau. Wer seit diesem Mittwoch zum Friseur möchte, der muss einen negativen Schnelltest vorweisen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Selbsttests, die unter anderem bei den Discountern und Drogeriemärkten gekauft werden können. Es muss professioneller sein: Nur wer eine Bestätigung von einem beglaubigten Testzentrum vorweisen kann, dem stehen die Türen für einen Friseurbesuch offen.

Für Friseure ist das eine große Herausforderung. Benjamin Schmitt hat einen Salon in Reichartshausen. Es sei eine "fast unlösbare Aufgabe" für Kunden und Mitarbeitende, an einen Schnelltest zu kommen, da viele Kommunen im Umkreis kein eigenes Testzentrum haben. Dass Reichartshausen ein eigenes Testzentrum einrichtet (siehe Artikel unten), konnte Schmitt am Montag noch nicht wissen. Schmitt selbst ist auf die neue Situation recht gut eingestellt, hat schon damit gerechnet, dass die Testpflicht kommen wird. Also hat er vor einiger Zeit eine Schulung des DRKs besucht, um sich dafür zu qualifizieren, die Tests vornehmen zu dürfen. Jetzt kann er zwei Mal die Woche prüfen, ob seine Mitarbeitenden sich womöglich mit dem Corona-Virus angesteckt haben.

Dass es nun eine Testpflicht gibt, findet er gut. Dadurch sei die Arbeit im Salon für alle "viel sicherer". Allerdings bemängelt er die "sehr spontane Entscheidung" der Politik. Da hätte er sich mehr Vorlauf gewünscht. Außerdem herrsche noch viel Unklarheit. Beispielsweise ob Schmitt auch in seinem Geschäft die Kunden testen darf. Einen eigenen Hygieneraum gibt es dort nicht. Also müsste die Kundschaft draußen getestet werden. Das wiederum bindet aber auch Personal und strapaziert womöglich die Kundschaft, die dann 15 Minuten vor dem Geschäft warten müsste bis zur Auswertung. Viele seiner Kolleginnen und Kollegen würden ihn völlig verzweifelt anrufen, da sie zum einen nicht wüssten, wo sie Schnelltests kaufen können und zum anderen gar nicht in der Lage sind, ihr Personal zu testen. Die Schulungen in der nächsten Zeit sind komplett ausgebucht. "Die tun mir wirklich leid", sagt Schmitt.

Dass Reichartshausen seinen Bürgern nun zwei Mal die Woche anbietet, sich kostenlos testen zu lassen, kann eine Erleichterung sein. Die Entscheidung hat die Gemeinde am Montag getroffen. Die Situation der Friseure habe dabei eher eine zufällige Rolle gespielt, sagt Semra Schilling von der Verwaltung, die aber durchaus Verständnis für Schmitts Anliegen hat. Seither versuchen sie und ihre Kollegin, freiwillige Helferinnen und Helfer zu mobilisieren. Vier bis fünf Personen sind es, die am heutigen Mittwoch beim örtlichen Hausarzt eine Schulung fürs Testen bekommen.

Wer nicht in Reichartshausen wohnt, muss sich woanders testen lassen. Was Schmitt zu Beginn der Woche der Reichartshausener Verwaltung vorgeworfen hat, nämlich dass sie sich zu wenig kümmere, ist in anderen Gemeinden kein Thema. Helmstadt-Bargens Bürgermeister Wolfgang Jürriens beispielsweise hat von seinen Friseuren im Ort keine Hilfsgesuche bekommen. Daher sagt er auch: "Wir fühlen uns nicht gleich verantwortlich." Er sagt aber auch, dass er Fälle kennt, in denen Bürger weitere Wege in Kauf nehmen mussten, um sich testen zu lassen. Teilweise sei das gar nicht so einfach, in den Testzentren einen Termin zu bekommen, erklärt Schmitt. Die Folge: Manche Kunden sagen den Friseurbesuch ab, weil sie keinen aktuellen Test haben. Andere wiederum möchten sich nicht testen lassen und verzichten dann lieber aufs Haareschneiden, erzählt der Geschäftsführer. Das findet er "sehr schade".

Die Schloss-Apotheke in Angelbachtal ist eines dieser Testzentren. Seit Montag klingelt bei Geschäftsführer Christian Fiedler das Telefon noch öfter als sonst. Es gebe ein "gesteigertes Aufkommen" für kurzfristige Tests. Ob das mit Friseurbesuchen zusammenhängt, kann Fiedler nicht genau sagen. Das könne er noch nicht "greifen". Die Kapazitäten, um noch mehr Leute zu testen, gibt es im Gebäude der alten Volksbank, in dem das Team sein Testzentrum eingerichtet hat, durchaus noch. Vor Ostern wollten sich viele Leute testen lassen. Da habe es 60 bis 70 Prozent mehr Aufkommen gegeben als normalerweise. Schaut man derzeit auf die Homepage der Apotheke, kann man die freien Termine einsehen. Fast jeden Tag sind da noch welche frei. Der Vorteil sei, dass die Termine "relativ breit über den Tag verteilt" wahrgenommen werden können. Das Team testet im Fünf-Minuten-Takt und an sieben Tagen in der Woche. Fiedler sieht aber auch noch Spielraum und sagt, dass man "Einzeltermine wegen Dringlichkeit" relativ spontan unterbringen könnte. Wer den Termin nicht über das Internet buchen kann, dem helfen die Mitarbeitenden.