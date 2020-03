Auch die Verwaltung in Neckarbischofsheim hat ihre Türen geschlossen. Wie in allen Gemeinden im Sinsheimer Umland bleibt das Rathaus aber besetzt und ist telefonisch sowie online erreichbar. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Kraichgau. Um das Corona-Virus einzudämmen und um das Personal zu schützen, haben sich die Kraichgau-Gemeinden im Sinsheimer Umland dazu entschlossen, ihre Rathäuser vorerst zu schließen. Wegen der erhöhten Zugriffe auf die städtischen Internetseiten brachen gestern auch zeitweise die Server der Gemeinden im Verwaltungsverband Waibstadt zusammen.

> Angelbachtal hat sein Rathaus für den Bürgerverkehr geschlossen. Die telefonische Erreichbarkeit unter 07265 / 91200 werde aufrechterhalten. Termine werden, wenn möglich, verlegt. In dringenden Fällen können kurzfristig Termine vereinbart werden.

> In Epfenbach ist die Gemeindeverwaltung ebenfalls nur eingeschränkt erreichbar. Die Türen des Rathauses bleiben verschlossen, teile eine Rathausmitarbeiterin der RNZ mit. Bürgermeister Joachim Bösenecker bittet auf der Homepage darum, "persönliche Vorsprachen im Rathaus auf ein absolut notwendiges Mindestmaß" zu reduzieren. "Dinge, die sich aufschieben lassen, erledigen Sie bitte wenn die Pandemie abgeklungen ist." Außerdem werden städtische Einrichtungen geschlossen, darunter die Sport- und Kulturhalle, das Hallenbad, das Sportgelände, die Spielplätze, das Heimatmuseum und die Bücherei. Das Rathaus ist weiterhin telefonisch unter 07263 / 40890 erreichbar. Die Gemeinderatssitzung am 25. März findet in der Sporthalle statt, sagt Bürgermeister Joachim Bösenecker. Man könne sie aufgrund diverser Fristen nicht verschieben.

> Auch Eschelbronn schließt das Rathaus "bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr". Nicht aufschiebbare, persönliche Vorsprachen sollten ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen, teilt die Gemeinde mit. Dies ist telefonisch unter 06226 / 95090 oder per E-Mail an gemeinde@eschelbronn.de möglich. Alle Mitarbeiter sind im Rathaus. Schon vor drei Wochen habe man begonnen, die Hygienestandards zu erhöhen; so habe man beispielsweise Desinfektionsmittel in allen städtischen Einrichtungen bereitgestellt, erklärt Hauptamtsleiter Christian Ernst. Die gestrige Gemeinderatssitzung fand im Feuerwehrhaus mit genügend Sitzabstand statt.

> Die Stadt Waibstadt hat sich ebenfalls dazu entschlossen, das Rathaus zu schließen, wie Bürgermeister Joachim Locher auf der städtischen Internetseite mitteilte. So solle das Gesundheitssystem insgesamt entlastet werden, damit es für die akuten Fälle nutzbar bleibe. Es bedürfe weitreichender Maßnahmen zur Kontaktreduzierung, um eine Ausbreitung des Virus’ zu verhindern. Deshalb habe man entschieden, dass das Rathaus für den Besucherverkehr sowie das Hallenfreibad und die Büchereien in Waibstadt und Daisbach bis einschließlich 19. April geschlossen bleiben. Bürger können sich telefonisch oder per E-Mail beim zuständigen Ansprechpartner melden, die auf der Homepage der Stadt aufgelistet sind. Die Nummer des Rathauses ist 07263 / 91470.

> Helmstadt-Bargen lässt Besucher nur in dringenden Fällen ins Rathaus, also beispielsweise, wenn der Personalausweis am nächsten Tag abläuft. Homeoffice oder eine Reduzierung des Personals seien bislang keine Optionen, sagte eine Mitarbeiterin der Gemeinde. Telefonisch ist das Rathaus weiterhin unter 07263 / 91200 erreichbar. Die nächste Gemeinderatssitzung am Montag, 23. März, findet allerdings in der Sport- und Kulturhalle in Flinsbach, Jahnstraße 2, statt. Bürgermeister Wolfgang Jürriens erklärte auf RNZ-Anfrage, dass man die Sitzung wegen der Haushaltsplanung nicht verschieben könne. Aufgrund der Größe der Halle könne man genügend Abstand zwischen den Stühlen gewährleisten.

> Neidenstein hat ebenfalls entschieden, dass das Rathaus für den Besucherverkehr sowie die gemeindlichen Einrichtungen wie beispielsweise die von Venningen Halle oder die Gemeindebücherei bis einschließlich 19. April geschlossen bleiben. Die Zentrale des Rathauses ist unter der Telefonnummer 07263 / 91350 erreichbar. Ob die Gemeinderatssitzung am 31. März stattfinden wird, überlege man derzeit noch, sagt Bürgermeister Frank Gobernatz. Eine Reduzierung des Rathauspersonals sei im Moment nicht vorgesehen, da es sich lediglich um sechs Mitarbeiter handele.

> In Neckarbischofsheim hat man sich auch dazu entschlossen, Rathaus und städtische Einrichtungen wie alle Sporthallen, das Bürgerhaus in Helmhof oder die Stadtbücherei bis einschließlich 19. April zu schließen. Termine sind nur noch nach Vereinbarung möglich. Die Zentrale ist telefonisch unter 07263 / 6070 und der E-Mail-Adresse info@neckarbischofsheim.de erreichbar. Auch alle Kindergärten und Schulen sind geschlossen, ebenso die Kernzeitbetreuung. Bürgermeisterin Tanja Grether teilte mit, dass man über Schichtbetrieb im Rathaus nachdenke, ebenso sei Homeoffice eine Option.

> In Reichartshausen ist aufgrund der aktuellen Entwicklung und Risikolage das Rathaus bis auf Weiteres geschlossen. Nicht aufschiebbare, persönliche Vorsprachen erfolgen ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 06262 / 92400.

> Auch Zuzenhausen hat mehrere Maßnahmen ergriffen: So wurden Häuselgrundschule und Kinderreich bis einschließlich 19. April geschlossen; ebenso alle öffentlichen Einrichtungen wie die Häuselgrundhalle, Bücherei und das Dorfgemeinschaftshaus. Termine im Rathaus sollen, wenn möglich, verlegt werden. In dringenden Fällen können kurzfristige Vorsprachen telefonisch unter 06226 / 92250 oder per E-Mail an gemeinde@zuzenhausen.de vereinbart werden. Die Haupt- und Bauamtsleiterin arbeitet im Homeoffice; und das Rathaus arbeitet aus Sicherheitsgründen mit einer Notbesetzung, erklärt Bürgermeister Hagen Zuber. Die Gemeinderatssitzung am 25. März wurde abgesagt.