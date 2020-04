Osterlämmer kommen mehr denn je „ungeschoren davon“, was allerdings nicht allein an der Corona-Krise liegt. Archivfoto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Kraichgau/Epfenbach. Ostern ohne Lämmer? Die Corona-Krise scheint für die Jungtiere ein Segen zu sein: Denn die Nachfrage nach Lammfleisch ist stark gesunken. "Zur Hälfte ist der Markt eingebrochen", berichtet Schäfer Peter Hasslinger, der seinen Betrieb an Epfenbachs Ortsausgang bereits in dritter Generation betreibt und bei dem zu Ostern eigentlich immer Hochbetrieb herrschte.

Das Lamm ist seit jeher Bestandteil der österlichen Festtafel. Das hat sich in diesem Jahr jedoch schlagartig geändert. Die Hauptabsatzquelle, die Gastronomen, fallen komplett weg. Aber auch die Privatkunden sind zurückhaltender geworden. Dabei verschärfen noch ganz andere Probleme die Situation. 250 Lämmer stehen derzeit in Hasslingers Stall. Die acht Wochen alten Tiere wären geradezu perfekt für einen schmackhaften Osterbraten.

Doch sie haben außerdem viel Symbolhaftes an sich, stehen für Reinheit und Friedfertigkeit. Wenn man’s religiöser mag, auch für die unschuldige Hingabe und das Sterben Jesu. Jetzt profitieren die Tiere selbst am allermeisten von ihrer Wesensart, die fürs Osterfest längst zum Sinnbild geworden ist. Sie bleiben erst mal am Leben. Und im Stall.

Die Herde grast unterdessen auf der Sommerweide in Eberbach-Breitenstein. Das, was die Wiese hergibt, muss für die 540 Schafe reichen, denn fehlender Regen ist hier ein Problem von ganz anderer Dimension. Das Gras wächst bekanntlich nicht schneller, wenn man daran zieht. Der Schäfer muss seine Lämmer zu Hause mit Zuckerrüben-Melasseschnitzel, Hafer, Mais und Heu füttern. Durch den gänzlichen Verzicht auf Düngemittel und Herbizide, dem sich der Schäfer verschrieben hat, würden die Tiere einen ziemlich gesunden Sonntagsbraten hergeben. Doch auch die Nachfrage der Endverbraucher hat sich unter Corona extrem verschoben.

"Die Leute reißen sich um haltbare Konserven, weil sie fürchten, alles kommt noch schlimmer. Mit Frischfleisch kann ich da nicht mithalten", meint der Schäfer. Hinzu kommt, dass er sich entschlossen hat, seine Ware dieses Jahr nur noch in "Gebinden" von halben oder ganzen Lämmern abzugeben. Ein halbes Lamm hat ein Gewicht von etwa neun Kilogramm. Für einen Privatkunden ist das eine ganze Menge, die nicht mit einem Mittagessen erledigt ist. Und größere Festtafeln kommen diese Ostern wohl nicht zusammen.

"Das Problem ist, dass die Kunden sonst nur Keulen, Schulter oder Rücken kaufen und ich dann nicht weiß, was ich mit den restlichen Stücken machen soll", erklärt Hasslinger. Rippen und Bauch, die dann keiner mehr will, würden sich bei ihm häufen. Ein Dilemma. Dabei betont Hasslinger, dass man Lammfleisch gut verwerten könne, wenn man wisse wie: "Man kann auch mit minderwertigen Stücken ein gutes Gericht zaubern, doch die Kochkunst geht schwer zurück."

Eins komme so zum anderen: Es sei nicht nur das Virus alleine, das dem Schäfer Umsatzeinbußen bringe. Vielmehr setzte es einen Dominoeffekt in Gang, den Hasslinger nun deutlich zu spüren bekommt. Angst um seine Existenz habe er trotzdem nicht. Ab 25. April werden die nächsten Lämmer geboren. Dann wird es wohl irgendwie weitergehen. Die Osterlämmer unterdessen sind die heimlichen Profiteure der Corona-Krise.