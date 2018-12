Waibstadt/Reichartshausen/Helmstadt. (jou) "Schaut mal, das ist doch ein wunderschöner Baum", ruft Förster Karlheinz Schmidt den Arbeitern der Stadt zu. Peter Feidenheimer, Andreas Mayer und Rüdiger Bühler laufen auf das kleine, eingezäunte Areal mitten in der Waibstadter Natur zu. Sie sind auf der Suche nach Weihnachtsbäumen für die Kirchen. Groß müssen sie sein.

"Für die evangelische Kirche brauchen wir einen Baum, der drei bis vier Meter hoch ist", sagt Feidenheimer. Für die beiden katholischen Kirchen in Waibstadt und Daisbach sind es sogar fünf Meter. Die Männer schauen sich den Baum von Förster Schmidt genau an. Dann machen sie kehrt und laufen ans andere Ende des Areals. Dort gefällt ihn eine Tanne besser. "Weihnachtsbäume sind halt auch immer Geschmackssache", sagt Schmidt schmunzelnd.

Der heiße Sommer hat den Tannenbäumen nicht geschadet. Zumindest den Großen nicht. Nordmanntannen, die klassischen Weihnachtsbäume, hätten tiefe Wurzeln. Daher hätten sie in dem lehmigen Boden auch im Sommer noch genug Wasser bekommen, erklärt Schmidt.

Anders sieht es bei den frisch gepflanzten Bäumen aus. Da gebe es im Waibstadter Wald 50 bis 70 Prozent Ausfall. Auf den Preis der Weihnachtsbäume wirkt sich das aber nicht aus, denn die Tannen brauchen sieben Jahre, bis sie so groß sind, dass sie in den Wohnzimmern ihr neues zu Hause finden.

Auch auf den 30 Ar von Rüdiger Heiß aus Reichartshausen sind knapp die Hälfte seiner jungen Bäume gestorben. Aber auch hier hat das keine Auswirkungen auf den Christbaumverkauf. Denn: "Die größeren Bäume sind einfach nicht ganz so schnell gewachsen", erzählt er. Seit der Vater vor einigen Jahren gestorben ist, kümmert sich die ganze Familie als Hobby um die kleine Anlage zwischen Aglasterhausen und Lobbach. Fast jeden Samstag im Dezember verkaufen sie dort zwischen 9.30 und 12 Uhr ihre Christbäume. So auch diese Woche. Dazu gibt es Glühwein und ein paar selbst gebackene Plätzchen.

In der Zwischenzeit haben die Stadtarbeiter schon einige Bäume gefällt. "Jetzt brauchen wir noch einen Drei-Meter-Baum", sagt Feidenheimer. Gewissenhaft laufen sie durch die Plantage, bleiben stehen, betrachten hie und dort einen Baum, beratschlagen sich und schauen dann doch weiter.

Irgendwann haben sie einen schönen Weihnachtsbaum gefunden. Feidenheimer holt seine Motorsäge und schneidet den Baum in null Komma nichts durch. Die Männer sind routiniert. "Wir machen ja auch sonst Baumfällarbeiten", sagt Andreas Mayer. Für ihn ist es besonders schön, dass sich die Leute so freuen, wenn er und seine Kollegen die Bäume aufstellen.

Auch Johann Hirsch und die anderen Mitglieder von den Sportschützen Helmstadt werden diesen Samstag den Kunden eine Freude bereiten.

Wer zu den Öffnungszeiten zwischen 10 und 15 Uhr einen Baum kauft, dem liefern die Schützen die Tanne bis nach Hause. Voraussetzung: Das Ziel liegt nicht mehr als acht Kilometer entfernt.

Schon seit einigen Jahren gibt es beim Schützenverein den Weihnachtsbaumverkauf. Die Tannen kommen aus dem Odenwald und werden dort frisch geschlagen. 80 Stück sind es dieses Jahr. Mit dem Verkauf der Christbäume wird die Vereinskasse aufgebessert. "Wir bekommen Provision", erzählt Vorstand Hirsch. Auch auf seine Pflanzen hatte der Sommer keine Auswirkungen.

In Waibstadt sind mittlerweile alle Bäume gefällt. Jetzt werden sie im Bauhof gelagert und in den nächsten Tagen aufgestellt. Ganz so, wie es der Kunde wünscht.