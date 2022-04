Renate Gütter, die früher die Mühle Kolb in Zuzenhausen betrieb, erlebt beim Mühlenbäcker momentan einen Andrang am Mehlregal, wie sie ihn in 50 Jahren nicht erlebt hat. Foto: Christiane Barth

Von C. Barth und A. Pawelka

Kraichgau. Es geht weg wie warme Semmeln: das Mehl. Viele Supermarktregale sind leer, die Preise sind rasant gestiegen, auch beim Bäcker. Was aber steckt hinter den Hamsterkäufen? Ist es eine Panikreaktion auf das Weltgeschehen, oder steckt hinter dem Phänomen tatsächlich eine Knappheit?

Renate Gütter, die noch bis 1998 die Kolb’sche Mühle in Zuzenhausen betrieben hat, meint: "Es spielt momentan alles verrückt." Einen Andrang, wie sie ihn derzeit am Mehlregal feststellt, hat sie seit den 51 Jahren, in denen sie in der Mühle Kolb arbeitet, nicht erlebt. "Solche Mengen wie jetzt haben wir bisher noch nie gebraucht." Ihre Einschätzung ist: "Da steckt doch einer den anderen an."

Am meisten geht das Weizenmehl Typ 405 über den Ladentisch beim Mühlenbäcker. Der Nachschub sei derzeit noch kein Problem, heißt es. Doch mit dem Abfüllen der handelsüblichen Päckchen kommen die Mitarbeitenden kaum hinterher. Manche Mühlen öffneten ihren Hofladen jetzt nur noch halbtags, weil die Nachfrage derart riesig sei. Im Bäckerladen seien die Preise bereits Anfang des Jahres nach oben angepasst worden, berichtet Gütter. Nun, da die Mühlen ihre Preise nach Ausbruch des Ukraine-Krieges drastisch angehoben haben, kämen auch die Bäckereien nicht umhin, die Kostensteigerung an den Kunden weiterzugeben.

Das Hamstern von Mehl ergebe jedoch überhaupt keinen Sinn, gibt die 70-Jährige zu bedenken: "Wenn man es nicht richtig lagert, kommt der Mehlwurm rein, und dann kann man es wegwerfen." Gütter sagt: "Wir im Kraichgau haben erstklassigen Qualitätsweizen, den bekommen die meisten anderen Regionen nicht so hin." Gütter, die als Nachkriegskind noch Zeiten erlebt hat, in denen Lebensmittel als kostbares Gut hoch geschätzt wurden, meint: Durch die Verknappung mancher Lebensmittel würde das Bewusstsein für deren Wert wieder geweckt. "Wir können mit unseren Ressourcen nicht so umgehen, als wenn sie unendlich wären."

Deutschland versorgt sich größtenteils selbst mit Getreide, erklärt Jürgen Freudenberger, Vorstand der Agora in Eppingen, ehemals Raiffeisen-Zentrum. "Im Grundsatz haben wir in der EU genügend Getreide", sagt er und fügt eine Ausnahme hinzu: wenn Menschen hamstern. Die EU sei traditionell ein Exportland für Weizen und andere Getreidesorten. Wenn Deutschland doch einmal Getreide importiert, dann stamme es meist aus Frankreich oder Polen. Aus der Ukraine bezieht Deutschland kein Getreide. Zu einer Knappheit könnte es nur dann kommen, wenn andere Exporteure ausfallen. Dann müssen sich Länder, die von diesen Exporteuren ihre Ware beziehen, anderweitig eindecken, zum Beispiel in Deutschland. Dann steigt dort die Nachfrage und damit auch der Preis. Wenn ein Unternehmen mehr Geld bekommt, wenn es exportiert, dann wird es das auch machen. Dass ein Unternehmen aus humanitären Gründen seine Ware lieber im eigenen Land verkauft, statt es für einen höheren Preis zu exportieren, hält Freudenberger für sehr unwahrscheinlich. Denkbar wäre, dass die weltweiten Produktionsmengen nicht mehr den Verbrauchsmengen entsprechen, wie es derzeit noch der Fall ist. Das hätte dann auch Preissteigerungen zur Folge, sagt der Experte. Eine Knappheit würde aber trotzdem nicht entstehen, weil dann auf die Lagerbestände zurückgegriffen werde.

Achim Mattern, Landwirt aus Helmstadt, sieht ebenfalls noch keine wirkliche Mehlknappheit. Noch nicht: "Viel ist Panikmache. Bis zur diesjährigen Ernte sind wir gut versorgt. Aber man darf das Problem nicht unterschätzen", sagt er. Zeitversetzt könne sich ein tatsächlicher Mangel an Mehl in einem halben Jahr einstellen, zumindest in anderen Ländern, schätzt er. Er gibt zu bedenken: "Die Ukraine und Russland produzieren 30 Prozent des weltweiten Getreidebedarfs. Das ist eine riesige Menge, die jetzt fehlt, und die wir nicht ohne weiteres kompensieren können."

Ebenfalls nicht zu unterschätzen sei, dass Deutschland auch ein Gros seines Futtergetreides aus der Ukraine beziehe und dass daher auch Schweine- sowie Geflügelbestände abgebaut werden könnten, weil sie sich nicht mehr lohnten. Auch im Fleischhandel könnte sich daher ein Wandel vollziehen. Mattern baut unter anderem Getreide an und hält auch Schweine. Sein Futtergetreide wächst auf seinem Acker, und er muss sich als kleiner Betrieb keine Sorgen um den Nachschub machen. Müsste er das Futtergetreide jedoch zukaufen, würde er wohl seinen Tierbestand reduzieren, bekennt er.

Mit seinem Mehl indes könnte sich Deutschland zwar ganz gut selbst versorgen, doch machten dies die Einschränkungen, mit denen die Landwirte wirtschaften müssen, schwierig. Dazu zählt Mattern etwa die Vorschriften in Sachen Pflanzenschutzmittel, die auch den Ertrag schwinden ließen, oder die Kostenexplosion bei den Düngemitteln: "Wenn wir keinen Dünger haben, reduziert sich auch das Pflanzenwachstum." Bei der Viehhaltung, die jedoch wiederum kritisch fürs Klima ist und daher kleingehalten werden solle, wird nebenbei Mist produziert, der wiederum als Dünger eingesetzt werden kann. Doch der Preis für die Alternative, den mineralischen Dünger, ist innerhalb eines Jahres um das Vierfache gestiegen und werde ebenfalls knapp. Es seien also mehrere Faktoren, die zusammenspielten, und die letztlich zu schlechten Erträgen, also zu Knappheit führen könnten. Überdies hat Mattern bereits das nächste Jahr im Blick: "In der Landwirtschaft müssen wir längerfristig denken, und ich glaube schon, dass wir – etwas zeitversetzt – nicht mehr immer alle Lebensmittel zur Verfügung haben werden." Mattern glaubt auch, dass all diese Konsequenzen und das komplexe Zusammenspiel aller Faktoren in der Landwirtschaft "politisch noch nicht auf dem Schirm sind".

Marion Nathan vom Epfenbacher Dorfladen hat seit drei Wochen kein Weizenmehl mehr. Nur ein paar Packungen Dinkel- und Instantmehl stünden verloren im Regal. Auch das Öl ist aus. Nachschub nicht in Sicht. Sie weiß, dass auch bei den großen Supermarktriesen Mehl Mangelware geworden ist. Die Preise haben sich teils verdreifacht. "Das ist Wucher", sagt Nathan, die von ihren Lieferanten jetzt die Info bekommen hat, dass auch die Weizenbrötchen zum Aufbacken demnächst aus sein könnten.