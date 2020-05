Helmstadt-Bargen/Kraichgau.(bju) Die Corona-Pandemie ist auch für Pflegebedürftige und vor allem deren Angehörige eine Herausforderung. "Durch die Schließung von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sowie den Ausfall der Betreuungskräfte aus dem Ausland müssen viele Menschen die Pflege ihrer zu Hause lebenden Angehörigen aktuell ganz neu organisieren", sagt Karl-Heinz Bitz vom Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises, der sich um viele Gemeinden im Kraichgau kümmert. Sein Team, das sowohl in Helmstadt-Bargen wie auch in Sinsheim Zweigstellen hat, berät auch in der Corona-Zeit weiterhin Ältere, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu allen Fragen des Alters und der Pflege. "Dies gilt auch für aktuelle Themen wie mögliche Sonderregelungen bei der Begutachtung eines Pflegegrades oder Beratungsbesuche", sagt Bitz weiter.

Pflegestützpunkte fungieren als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen, die mit der Pflege und mit der Unterstützung im Alltag für pflegebedürftige Menschen zu tun haben. Der Pflegestützpunkt bleibe aber auch für alle Privatpersonen Ansprechpartner, die befürchten, dass aufgrund der aktuellen Einschränkungen eine Versorgung ihrer Pflegebedürftigen und Älteren zu Hause in nächster Zeit nicht mehr ausreichend gesichert ist, sagt Bitz.

"Durch die Ausbreitung des Corona-Virus hat sich unser Leben sehr verändert. Auch in den kommenden Wochen und Monaten wird unser Alltag nicht wieder so sein wie zuvor." Für Menschen mit kognitiven Einschränkungen, deren Angehörige und Pflegende sei diese Phase der Veränderungen beunruhigend. Für Bitz sei der Hinweis auf die mögliche "kurzzeitige Arbeitsverhinderung" wichtig, um kurzfristig die Pflege eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen sicherzustellen. "Alle Arbeitnehmer haben ein Recht auf zehn Tage kurzzeitige Arbeitsverhinderung – und zwar unabhängig von der Größe ihres Unternehmens." Sie können sich spontan bis zu zehn Tage von der Arbeit freistellen lassen, wenn sie Zeit für die Organisation der Pflege in einer akut aufgetretenen Pflegesituation benötigen. "Eine bestimmte Ankündigungsfrist gibt es nicht." Jedoch sei man dazu verpflichtet, dem Arbeitgeber den Verhinderungsgrund und die voraussichtliche Dauer mitzuteilen.

"Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung ist nur in einer akuten Pflegesituation möglich, also wenn sich die Pflegesituation unerwartet und unvermittelt ändert", ergänzt Bitz. So lege bei einer Schließung der Tagespflegeeinrichtungen eine solche Situation vor, insbesondere dann, "wenn Ihr pflegebedürftiger Angehöriger mehrfach in der Woche eine Tagespflege aufsucht, während Sie zur Arbeit gehen und diese Tagespflege nun ausfällt". Durch den sogenannten Pflege-Rettungsschirm, der unter anderem die pflegerische Versorgung in der Corona-Pandemie stabilisieren soll, gibt es einen Ausweg.

Die Pflegeversicherung unterstützt die Pflegebedürftigen und stabilisiert die bestehende Pflegeinfrastruktur. "Die Kassen verzichten vorübergehend auf verschiedene Formalien. Die Hilfen sollen möglichst unbürokratisch erfolgen", weiß Bitz. "Pflegende und sorgende Angehörige sollen Entlastung erhalten." Das Gesetz gelte zunächst bis 30. September diesen Jahres. Die Pflegestützpunkte, die unter anderem in den Rathäusern in Sinsheim und Helmstadt-Bargen Sprechzeiten haben, beraten über Veränderungen.

Außerdem gäbe es Informationen über regionale Unterstützungsangebote sowie Auskünfte über rechtliche und finanzielle Fragestellungen. "Wichtig ist zu wissen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegestützpunkt zur Neutralität verpflichtet sind und die fachliche Beratung und Begleitung von Pflegebedürftigen und deren Angehöriger nach den aktuell anerkannten fachlichen Standards neutral, kostenfrei und trägerunabhängig vornehmen." Gerade in dieser Zeit seien Hilfen bei Demenz und anderen Themen um Alter und Pflege nötig, betont Bitz mit Blick auf das Corona-Virus.