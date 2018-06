Von unserer Redaktion

Großer Bahnhof für die Elsenztalbahn zu deren Streckenjubiläum: Seit 150 Jahren verbindet die Bahn die Orte zwischen Neckargemünd, Sinsheim, Jagstfeld und Eppingen als wesentliche Verbindung der Kraichgauer, Unterländer und Kurpfälzer Gebiete. Dreh- und Angelpunkte des Bahngeburtstags waren gestern die Großen Kreisstädte Sinsheim, Bad Rappenau und Eppingen mit einem zentralen Festakt und einem Aktionstag am Bahnhof in Sinsheim.

Der Festakt: "Mutige, zukunftsfähige Entscheidung", "mutig und vorausschauend", "unverzichtbar" - vollmundig beschworen die Festredner in Sinsheim, unter ihnen Stefan Dallinger als Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Sven Hantel als Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG, Volker M. Heepen als Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Jens-Jochen Roth, Vorsitzender des Arbeitskreises Nahverkehr, den weiteren Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Elektrifizierung der Strecke im Jahr 2009 habe Perspektiven eröffnet: Seit 2015 fahre man von Sinsheim aus bequem in die Heilbronner City, Eppingen wurde zum Knotenpunkt, Babstadt und Grombach erhielten den Stundentakt, im Jahr 2019 gehe mit Abellio-Rail ein neues Verkehrsunternehmen auf die Strecke, eine Regiobuslinie, die den Rhein-Neckar-Kreis mit Mosbach und dem Odenwald verbindet, wird als neues Kind von Kreisen, Kommunen und Betreibergesellschaften ausgehandelt. Landrat Dallinger war um die Zukunft der Elsenztalbahn "nicht bange".

Trotz aller Bonmots traute sich Sinsheims OB Jörg Albrecht "den einen oder anderen Tropfen Wasser in den Wein zu kippen": Er spielte auf alte Probleme an Streckenteilen an, wo "nur ein Gleisbett liegt", etwa in Hoffenheim. Denn mit immer häufiger verkehrenden Zügen würden durch die lange andauernden Schranken-Schließungen immense Staus produziert. Jens Jochen Roth vom Arbeitskreis Nahverkehr mahnte den Erhalt des Infopunkts mit Fahrkartenschalter im Sinsheimer Bahnhof an, der Mitte kommenden Jahres schließen soll. Zahlreiche Bürger- und Oberbürgermeister aus dem Einzugsgebiet der Elsenztalbahn, aktive und ehemalige Gemeinde- und Kreisräte sowie Vertreter von Behörden und Verbänden besuchten den Festakt

Züge in Aktion: Bahnfreunde konnten viel erleben, einsteigen, Probe fahren. Eine Fahrzeugschau zeigte Bahn in allen Facetten, vom modernen doppelstöckigen "Twindexx", wie er zwischen Wiesloch/Walldorf und Frankfurt am Main verkehrt, über die historische Baureihe 110 von 1959 im typischen Bundesbahn-Blau bis hin zum mintgrünen Triebwagen der Baureihe 628, den die Westfrankenbahn zur Verfügung gestellt hat. Zu sehen war auch das bekannte Fahrzeug der DB Regio Südwest, die S-Bahn Baureihe 425 sowie die Baureihe 147, neuestes Fahrzeug der DB Regio aus Stuttgart. Weiterer Bestandteil der Fahrzeugschau waren die DARB Diesellok in Blau und die Kö1-Diesellok der Baureihe 311 aus dem Fundus der Eisenbahnfreunde Kraichgau. Von der Firma Zagro aus Grombach wurde ein Zweiwegefahrzeug gestellt, ein Unimog U423, der als Wartungs- und Rangierfahrzeug eingesetzt wird. Höhepunkt des Jubiläums waren Fahrten mit historischen Dampfloks.

Viel Programm am Lokschuppen: Was in den Grußworten sang- und klanglos unterging, war der Einsatz der Eisenbahnfreunde Kraichgau, direkte Nachbarn des Bahnhofs. Drei Wochen lang hatten die Ehrenamtlichen - darunter ein starkes Dutzend Jugendliche - den Festtag und große Teile von dessen Angebot vorbereitet, die Planungen liefen seit Januar. Gezeigt wurde auch ein Modell des früheren Sinsheimer Bahnhofs, wie man ihn in den 1980er-Jahren kannte. Die Landfrauen servierten Deftiges, die DLRG Sinsheim überraschten die Besucher-Hundertschaften mit selbst gebackener Pizza.

Infomarkt: Sinsheim als Landesheimattage-Stadt 2020 und die "Sinsheimer Erlebnisregion" waren Zugpferde bei einem Infomarkt rund um den Bahnhof. Das "Leader"-Programm informierte über Zuschussmöglichkeiten im Bereich nachhaltiger Projekte. Auch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, Neu-Streckenbetreiber Abellio-Rail und die Krebsbachtalbahn waren mit Ständen vertreten.

Entgleist war der alte Triebwagen am Nachmittag zwar nicht wirklich, jedoch zeigte das Technische Hilfswerk Sinsheim am frühen Nachmittag eine Eingleisungs-Übung. Durchaus spektakulär sah es aus, als die acht Mann mit Greifzug, Hydropresse und Rüstholz anrückten. Wenige Zentimeter über dem Buden wurde der tonnenschwere Stahlkoloss ins Gleis bugsiert. "Nicht ohne Risiko", sagt Benjamin Allgaier, Zugführer des THW. Angespannte Ruhe unter den Umstehenden. Und die bange Frage: "Hält das Stahlseil?"

12.000 Liter Wasser benötigte die Dampflok am Abend vor ihrer Heimkehr. "Eine Menge", sagt OB Albrecht, "bei der unsere Wassermeister eine Meldung aufs Handy kriegen." Es könnte sich ja um einen Wasserrohrbruch handeln, wenn eine derartige Menge so plötzlich dem Netz entnommen wird. Noch am Bahnhof rief Albrecht bei Stadtwerke-Chef Andreas Uhler durch: "Sicher ist sicher." Dort wusste man aber schon Bescheid.