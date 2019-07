Das Wasser in Untergimpern und Helmhof muss, bis in Haßmersheim eine zweite UV-Anlage installiert wird, noch gechlort werden. Davon sollen die Bürger aber nichts spüren. Foto: Orths

Kraichgau. Der Grund für das verunreinigte Trinkwasser durch coliforme Bakterien ist wohl gefunden. Wie der Wasserzweckverband Mühlbach mitteilt, haben die Verunreinigungen ihren Ursprung an einem oder mehrerer Brunnen entlang des Neckarufers bei Heinsheim, Neckarmühlbach und Haßmersheim in den Wasserschutzzonen I und II.

"Ein Brunnen war verkeimt", es könnten aber auch mehrere gewesen sein, sagt Michael Wilde, Geschäftsführer des Zweckverbands, im Gespräch mit der RNZ. "Sehr wahrscheinlich" seien die Grundwässer aufgrund einer Oberflächeneinwirkung verschmutzt. Wilde erläutert, dass aufgrund starken Regens und des Neckar-Hochwassers im Mai der Grundwasserspiegel nur noch drei bis vier Meter unter der Erdoberfläche gelegen habe. Durch den Regen sei zudem Erde abgeschwemmt worden, die dann ins Grundwasser gelangt sei. Normalerweise befinde sich der Grundwasserspiegel in etwa acht Meter Tiefe.

Gemeinsam mit Experten des Technologie-Zentrums Wasser (TZW) aus Karlsruhe habe man zudem nachweisen können, dass Wasserschutzgebietsauflagen nicht eingehalten wurden. Die Brunnen innerhalb der Schutzzone lägen "sehr idyllisch" in den Flussauen, seien offen und leicht zugänglich. Sie wirkten "wie ein Trichter": "Alles was da reinkommt, ist im Grundwasser", sagt Wilde.

Zudem habe man Kot innerhalb oder in unmittelbarer Nähe der Wasserschutzzone I gefunden. Viele Wanderer, Reiter, Fahrradfahrer oder Spaziergänger mit Hunden seien dort unterwegs. Man laufe dort "von einer Tretmine in die nächste", sagt Wilde. Insgesamt seien bei der zwei Monate dauernden DNA-Prüfung sieben verschiedene Keim-Stämme entdeckt worden, was bedeute, dass fäkale Keime von sieben verschiedenen Lebewesen ins Wasser gelangt sind.

In Mulden innerhalb der Schutzzonen habe sich zudem stehendes Wasser angesammelt, in dem sich kurzzeitig auch Wasservögel eingenistet hätten. Stehendes Wasser verkeime sehr schnell, und auch der Vogelkot sei ins Grundwasser gelangt. Wilde vermutet außerdem, dass auch Gülle eingesickert sein könnte, da dort einige Landwirte ihren "Überschuss" auf brachliegenden Feldern entsorgten. Eine etwaige Verunreinigung habe man aber nicht mehr nachweisen können.

In einer Aufbearbeitungsanlage bei Haßmersheim gibt es eine UV-Anlage, die Keime im Normalfall "zu 100 Prozent" vernichte, betont Wilde. Aufgrund der starken Trübung des Wassers wegen des Erdeintrags im Mai konnte das UV-Licht aber nicht durch alle Wasserschichten dringen - deshalb hätten sich die Keime dann überall verteilt, vermutet Wilde. Sicher ist er sich jedoch nicht, da die Trübung sich auch schnell wieder verflüchtigen kann. Aber "irgendwie muss etwas reingekommen sein", sagt der Geschäftsführer.

Damit das nicht wieder passiert, soll die Anlage jetzt, wie Wilde sagt, eine zweite UV-Anlage bekommen, die als "Polizei" das Wasser dann, nachdem es nicht mehr verfärbt ist, entkeimen soll. Kosten: bis zu 20.000 Euro. Bis die Anlage installiert ist, könne es aber noch mehrere Wochen dauern. Bis dahin werde das Wasser weiter gechlort. In Haßmersheim könnten Anwohner deshalb weiterhin noch die Abbauprodukte des Chlors im Wasser schmecken oder riechen, in allen anderen Gemeinden dürften sie laut Wilde nicht mehr beim Verbraucher ankommen.

Warum konnte verfärbtes oder getrübtes Wasser überhaupt in die Anlage gelangen? "Wir hatten keinen Trübungsmesser eingebaut", sagt Wilde. "Die Qualität war bisher immer in Ordnung." Dies bedeute auch, dass das Rohwasser direkt in die Anlage laufe. Jetzt habe man allerdings einen Trübungssensor eingebaut, der per SMS informiert, sobald das Wasser verfärbt ist.

"Das hatten wir so nicht auf dem Schirm", beschreibt Wilde die Situation. In den letzten Jahren hätten sich die klimatischen Bedingungen verändert, Starkregen gebe es jetzt immer häufiger. "Das müssen wir jetzt angehen." Als weitere Maßnahme nach der zweiten UV-Anlage will der Zweckverband die Wasserschutzzonen jetzt mittel- und langfristig und möglichst weiträumig umzäunen. Wilde schätzt die Kosten auf 20.000 bis 30.000 Euro.

Von den Kosten sollen die Verbraucher nichts spüren, versichert der Geschäftsführer. (Verbots-) Schilder, die die Bevölkerung sensibilisieren sollen, habe man bereits aufgestellt; zudem sollen die Mulden innerhalb des Gebiets mit "guter" Erde aufgefüllt werden. Und auch das Gespräch mit den Landwirten wolle man suchen. Zum einen, um sie wegen der Gülle zu sensibilisieren, zum anderen, um eine Erosion der Böden zu verhindern.

"Die Brunnen am Neckar sind die Ergiebigsten", erklärt Wilde und bezeichnet sie als "Hauptschlagader" des kompletten Gebiets des Zweckverbands. Man könne auf sie nicht verzichten. Rund zwei Drittel des gesamten Wassers stammt von dort. Das andere Drittel kommt aus dem Bodensee. Aus diesem Grund könne man die Brunnen auch nicht stilllegen.