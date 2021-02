Wege zu einem glücklicheren Leben beschreibt der 38-jährige Autor Pasi Echner in seinem ersten Werk „Kraft der Gene“, in dem er auch deutliche Kritik an der fortschreitenden Digitalisierung übt. Foto: Roland Wolf

Von Roland Wolf

Eschelbronn. Speicher und Keller entrümpeln, Spazierengehen, Fotografieren, Lesen oder Schreiben: Das sind einige Tätigkeiten, mit denen man in Zeiten der Corona-Tristesse versucht, sich die Zeit zu vertreiben. Für Letzteres hat sich Pasi Echner entschieden. Er hat einen Ratgeber verfasst, in dem er beschreibt, wie es der Menschheit gelingen könnte, glücklicher zu werden und gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

Dieses Vorhaben hatte er schon länger in der "Pipeline", wie er sagt. Auf 350 Seiten unter dem Titel "Kraft der Gene" hat er in den vergangenen Wochen zusammengetragen, wie man eine Strategie für ein glückliches Leben entwickeln kann und dabei die "Zehn Gebote der Evolution" herausgearbeitet. Diese Gebote will er als konkrete Handlungsanweisungen verstanden wissen, die den Menschen die Augen öffnen und sie ermutigen, mit Hilfe eines "detaillierten Fahrplans zum guten Leben" Veränderungen herbeizuführen.

Echner betritt mit dieser Arbeit absolutes Neuland, und er weiß noch nicht, auf welches Echo sein Werk bei den Lesern stoßen wird. "Verlieren kann ich dabei ja nichts", sagt er und hat seine Schrift daher inzwischen bei mehreren Verlagen eingereicht und zur Publikation angeboten.

Der 38 Jahre alte Autor lebt mit seiner Frau und zwei Kindern im Schreinerdorf. Dort ist er fest im gesellschaftlichen Leben verankert. Der Diplom-Sportwissenschaftler ist Geschäftsleiter eines Sportstudios in Heidelberg, war viele Jahre Stammspieler beim Fußballclub auf dem Kallenberg und entwickelte sich nach dem Ende seiner Fußballer-Karriere zum wahren Radsport-Enthusiasten. Es vergeht kaum ein Tag, an dem man ihn nicht auf seinem Rennrad durch den Ort fahren sieht. Auch an seinen Arbeitsplatz fährt er mit dem Rad, bei Wind und Wetter. Ein Sportsmann eben, durch und durch. Seit zwei Jahren ist er Mitglied im Eschelbronner Gemeinderat.

Bei seiner Arbeit mit Kunden und Mitarbeitern habe er bald erkannt, wie unglücklich viele mit ihrem Leben seien, aber daran nichts änderten. Vor allem diese Menschen will Echner mit seinem Buch ansprechen: "Burnout"-Gefährdete und Sinn-Suchende, im weitesten Sinne. Die Corona-Krise lässt viele in eine unsichere Zukunft blicken, die sich die Frage stellten: "In was für einer Welt möchte ich künftig leben?" Eine Antwort darauf will er mit seinem Buch geben, das den Weg zum Glück weisen soll.

Echner erzählt in seiner Schrift aus evolutionsbiologischer Sicht, wie die Menschheit in die aktuelle Krise geraten sei. Diese kam für den Autor keineswegs überraschend, sondern sei für ihn vielmehr eine direkte Folge der modernen Lebensweise des Menschen.

Bereits vor der Corona-Pandemie sei einiges im Argen gelegen. Der westliche Lebensstil lasse viele Menschen mit ihrem Leben unzufrieden sein, doch ihnen fehle schlicht die Zeit, innezuhalten und sich Gedanken über Alternativen zu machen. Viele würden im berühmten "Hamsterrad" einfach nur mitrennen. Doch für Echner ist ein "Weiter so" nicht erstrebenswert; für ihn stellen sich die Fragen, in welcher Welt wir eigentlich leben wollen und welcher Lebensstil am meisten unserer Bestimmung entspricht, immer vehementer. Darauf will "Kraft der Gene" Antworten liefern.

Echner erwähnt in diesem Zusammenhang einen Kommentar des RNZ-Chefredakteurs Klaus Welzel, in dem es heißt, dass es höchste Zeit wird, bald wieder ein normales Leben zu führen und dass die digitale Ersatzwelt im Internet nicht im mindesten den Ansprüchen des Menschen genüge. Dies treffe, sagt Echner, den Nagel auf den Kopf.

Zur Beantwortung der Fragen betrachtet das Buch in seinem Hauptteil Alltagssituationen des Protagonisten Max Mustermann, in dem sich der Leser wiederfinden soll, und vergleicht diese mit analogen Situationen seiner steinzeitlichen Vorfahren Fred und Wilma Feuerstein, den weiteren Hauptakteuren des Buches. Aus diesen Vergleichen ergeben sich dann jeweils konkrete Handlungsempfehlungen für ein glückliches Leben, die von Echner zu den "Zehn Geboten der Evolution" komprimiert werden.

Dabei spannt er einen sehr weiten Bogen von der Aufforderung, seinen Körper bestmöglich zu nutzen, so wie er geschaffen wurde, über die Mahnung, keine "Völlerei" zu betreiben, den Tipp, sein Leben zu entschleunigen, materielle Dinge nicht pausenlos zu begehren bis dahin, "ein Teil der Natur" zu sein und die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren. Er ruft auf zum Verzicht auf technologische Hilfsmittel, denn Körper und Gehirn allein seien einzigartige Meisterwerke, der Kontakt mit anderen Menschen sei unerlässlich, ebenso die geistige und körperliche Liebe und ausreichend Schlaf. Als zehntes und letztes Gebot folgt der Aufruf, seinem Leben einen Sinn zu geben.

Nun hofft Echner auf eine Reaktion der angeschriebenen Verlage. Er ist zuversichtlich, schließlich beschäftigt er sich schon mit seinem nächsten Buchprojekt, bei dem er der Frage nachgeht, wie sich die Digitalisierung auf die Zufriedenheit und die Psyche des Menschen auswirkt und ob eine "Entnetzung" mit der Rückkehr in eine analogeres, "echtes" Leben den Menschen nicht glücklicher machen könnte.