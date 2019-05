Zuzenhausen. (fro) In Zuzenhausen hat sich das Kräfteverhältnis nur mäßig geändert: Die Gemeinschaft unabhängiger Wähler, GUW, erreichte mit 48,99 Prozent der abgegebenen Stimmen fünf Sitze des zehnköpfigen Gremiums. Von den restlichen Plätzen gehen drei an die CDU, die 27,2 Prozent erhielt, und zwei an die SPD (23,81 Prozent). Die Sozialdemokraten verlieren somit ein Mandat an die GUW. Was die absoluten Stimmenzahlen angeht, hätte die GUW theoretisch alle ihre Kandidaten in den Rat gebracht. Das Selbe gilt beispielsweise auch für Caroline Grimm, die für die SPD zwar 447 Stimmen – und somit mehr als Wiliam Dreher – erhielt, aber dennoch keinen Platz im Gremium ergattern konnte. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,82 Prozent; insgesamt gaben 1195 Zuzenhausener ihre Stimmen ab.