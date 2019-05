Epfenbach. (bju) In Epfenbach sind die Freien Wähler-Bürgerverein Epfenbach mit fünf Sitzen die stärkste Partei im zwölfköpfigen Gemeinderat geworden.

Außerdem ziehen gleich zwei unter 30-jährige neu ins Gremium ein. 6692 Stimmen fielen auf Sigrid Schmitt, Dirk Rosenzopf, Silke Diemer und den neuen Gremiumsmitgliedern Andreas Schmitt (24 Jahre) und Karsten Emmerich (34 Jahre).

5066 Stimmen konnte die CDU verbuchen, was aber einen Sitzverlust bedeutete. Die bisherigen CDU-Gemeinderäte wurden komplett wiedergewählt und haben mit Manfred Hafner den Stimmenkönig (1367) in ihren Reihen. Adrian Ambiel, Olaf Krebs und Cedric Wieland komplettieren die insgesamt vier Sitze. Die SPD geht mit drei Gemeinderäten in die kommende Legislaturperiode. 3857 Stimmen erhielten die bisherigen Gremiumsmitglieder Friedbert Ziegler und Beate Metzler-Klenk sowie der neugewählte Gemeinderat Jan Willfahrt, der mit 21 Jahren das jüngste Mitglied sein wird.