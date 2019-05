Von Friedemann Orths

Zuzenhausen. Drei Listen und deren Kandidaten bewerben sich in Zuzenhausen für die zehn Sitze im Gemeinderat. Da sich alle Parteien schon bei den letzten Kommunalwahlen relativ schwer getan hatten, ihre Listen zu füllen, hatten sich die Fraktionen im Vorfeld darauf geeinigt, jeweils nur sieben Kandidaten anstatt der erlaubten zehn aufzustellen.

Die Kandidatin und Kandidaten der "Gemeinschaft Unabhängiger Wähler. Foto: Simon Schlesinger

> Für die Gemeinschaft unabhängiger Wähler (GUW) kandidieren folgende Aspiranten: Florian Brucker (32, Zollbeamter), Heiko Freiberger (40, Arbeitserzieher), Oliver Max (50, Kaufmännischer Angestellter und seit 2004 im Gemeinderat), stellvertretender Bürgermeister Bernd Schlesinger (63, Diplom-Rechtspfleger FH, seit 1999 im Gremium), Tilman Werner (36, Braumeister und Getränkebetriebswirt, seit 2012 Gemeinderat), Heike Wörns (48, Erzieherin) und Jürgen Zeh (51, Unternehmer, Gemeinderat seit 2004).

Weibliche Kandidaten zu gewinnen, sei "sehr, sehr schwierig", sagt Bernd Schlesinger. Erst am Ende habe man eine Kandidatin gewinnen können. Man habe "sicher über 30 Stunden" bei Hausbesuchen oder am Telefon erfolglos in die Suche investiert. Ein Problem sei laut Schlesinger, dass sich viele Frauen nur dann aufstellen lassen würden, wenn man ihnen garantieren könne, dass sie gewählt würden. Und wenn es im ersten Anlauf nicht klappe, was in Zuzenhausen oft der Fall sei, lehnten sie eine erneute Kandidatur "rigoros" ab - "Was den Kreis der möglichen Kandidatinnen nicht gerade fördert."

Zwei Kandidatinnen und fünf Kandidaten stehen auf der Liste der SPD. Foto: privat

> Die SPD stellt ebenso sieben Kandidaten auf: Für Christina Bauer, die ihr Amt niederlegt, tritt nochmals Esther Oemler (68, Verwaltungsfachangestellte i. R.) an. Weiter stehen auf der Liste Thorsten Matheis (47, Einrichter), Henrik Neumeister (47, IT-Administrator), Caroline Grimm (44, Erzieherin), Klaus Schmidt (65, Diplom-Ingenieur i.R.), Jens Böhm (50, Polizeibeamter) und Michael Winter (58, Unternehmer).

"Es war schwer, die zehn vollzubekommen", sagt Fraktionsvorsitzender Henrik Neumeister. Schon vor fünf Jahren sei dies "fast unmöglich" gewesen. Schwierig gestaltete sich auch für die SPD die Suche nach Kandidatinnen. "Wir können uns das auch nicht erklären", sagt Neumeister. Es sei wichtig, dass die Fraktion Frauen in ihren Reihen habe.

Man habe auch alle Altersklassen angesprochen, als Gegenargumente habe man jedoch Zeitmangel aufgrund der Familie und den Kindern genannt bekommen. "Eigentlich schade", resümiert Neumeister, gäbe es doch im Gemeinderat die Möglichkeit, mitzugestalten.

Die CDU hat drei Kandidatinnen und vier Kandidaten auf ihrer Liste stehen. Foto: privat

> Auf der Liste der CDU stehen Katja Rößler (46, selbstständige Physiotherapeutin und seit 2009 Gemeinderätin), Carsten Vogt (40, Stadtbrandamtmann der Berufsfeuerwehr Heidelberg, seit 2013 Gemeinderat), Petra Ritz (44, Sozialversicherungsfachangestellte), Gregor Heilmann (32, Bachelor of Engineering und Bauleiter), William Dreher (31, Betriebswirt MBA), Kristin Obländer (28, Master of Arts Geschichte, promoviert derzeit) und Christian Lange (37, Zimmerermeister, Prokurist und Oberbauleiter). Nicht mehr zur Wahl steht Friedhelm Schmitt, der seit 2004 im Gemeinderat saß.

Katja Rößler erlebt mittlerweile zum dritten Mal, was es bedeute, Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat anzufragen, von dem Amt begeistern zu können und letztendlich auch für eine Kandidatur gewinnen zu können: "Schwieriger ist es in den vergangenen Jahren sicherlich geworden. Auch die Zielsetzung, zunehmend jüngere Frauen und Männer für den Gemeinderat zu finden, um im Gremium sowohl auf Erfahrung zu setzen als auch neue Impulse geben zu können, macht die Suche sicherlich nicht leichter."

Dennoch freue sie sich, dass man mit drei Frauen "eine doch sehr gute Quote aufweisen" könne und man bei allen Kandidaten nicht "mühsame Überzeugungsarbeit" habe leisten müssen.