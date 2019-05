Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Die Parteien sind für die Gemeinderatswahlen am 26. Mai gut aufgestellt. Aus insgesamt 36 Kandidaten von drei Listen können die Epfenbacher Bürger wählen. Ein Überblick:

Die CDU legt ihren Fokus auf Themen wie zum Beispiel Digitalisierung, Heimat für Generationen in einem lebendigen Ort und das Ehrenamt. Foto: CDU

> Die CDU tritt, wie auch alle anderen Parteien, mit zwölf Kandidaten an. Manfred Hafner ist 65 Jahre alt und Amtsrat im Ruhestand. Die 40-jährige Katrin Schmitt-Wittmann arbeitet als Abteilungsdirektorin. Sie ist eine von drei Frauen, die für die Christdemokraten antreten. Auch Adrian Ambiel möchte in der nächsten Amtsperiode wieder im Gemeinderat sitzen. Der 26-Jährige ist Gemeindeassistent. Melanie Temelci ist 42 Jahre alt und Industriefachwirtin. Der 53-jährige Olaf Krebs ist bereits Gemeinderatsmitglied. Sein Amt will der Zimmerermeister auch für die nächsten fünf Jahre behalten. Diplomverwaltungsfachwirt Werner Heid ist 63 Jahre alt. Sabrina Arnold ist jüngste weibliche Kandidatin der CDU, die in den Gemeinderat einziehen möchte. Die 27-Jährige arbeitet als Notarfachwirtin. Philipp Engelhardt ist mit seinen 19 Jahren sogar der jüngste Kandidat aller Parteien. Zur Zeit leistet er seinen Freiwilligendienst. Stefan Stang ist Industriemeister Printmedien und 38 Jahre alt. Mit 21 Jahren gehört der Elektroniker Jan-Philipp Langbein zu den jüngsten Kandidaten des Gemeinderats. Überhaupt hat die CDU die meisten Anwärter auf einen Gemeinderatsposten die unter 30 Jahre sind. Zu diesen gehört auch Adrian Kirsch. Der 27-Jährige ist Consultant für internationales Steuerrecht. Cedric Wieland ist bereits Gemeinderatsmitglied. Der Krankenpfleger, der 45 Jahre alt ist, kandidiert wieder. Anders als Günter Reichert. Er wird nach dieser Amtsperiode aus dem Gemeinderat ausscheiden.

Die Kandidaten der SPD möchten sich unter anderem für den Breitbandausbau, Kinder und Naherholung einsetzen. Foto: SPD

> Die SPD ist im jetzigen Gemeinderat mit nur drei Kandidaten am schwächsten vertreten. Das soll sich nach der Wahl Ende Mai aber ändern. Dafür engagieren sich folgende Kandidaten: Friedbert Ziegler ist seit 2009 im Gemeinderat. Der 61-jährige Postbeamte möchte seine Arbeit für die Gemeinde auch in der nächsten Amtsperiode fortführen. Genauso wie Beate Metzler-Klenk, die seit 17 Jahren Gemeinderätin ist. Die Pfarramtssekretärin und kaufmännische Angestellte im Familienunternehmen ist 58 Jahre alt. Auch der 51-jährige Joachim Ackermann sitzt bereits im Gemeinderat. Das möchte der Cembalobaumeister auch weiterhin. Jan Willfahrt ist Fernmeldeelektroniker und 21 Jahre alt. Mit 20 Jahren ist Florentine Ackermann die jüngste Kandidatin bei der SPD. Die Abi-turientin war nach der Schule einige Monate in Neuseeland und möchte Theaterwissenschaften studieren. Der 23-jährige Philipp Ernst ist Elektroniker. Olaf Ernst ist 50 Jahre alt und Geschäftsstellenleiter. Systemische Beraterin und Gesundheitsberaterin ist die 44-jährige Ulrike Weber-Braun, die ebenfalls in den Gemeinderat einziehen möchte. Manfred Trautmann ist technischer Angestellter und 62 Jahre alt. Angelika Müller-Jakob ist eine von vier Frauen, die für die SPD antreten. Damit hat die Partei die meisten Frauen auf ihrer Liste. Müller-Jakob ist 63 Jahre und in Rente. Genauso wie der 70-jährige Bernhard Müller. Hans-Jürgen Willim ist mit 73 Jahren der älteste Kandidat für den Gemeinderat.

Die Freien Wähler widmen sich Themen wie der Infrastruktur und Senioren. Außerdem möchten sie Epfenbach zu einem attraktiven Gewerbestandort machen.Foto: Rainer Ohlheiser

> Die Freien Wähler sehen sich nicht als Partei, sondern als Bürgerinitiative. Für die Gemeinderatswahl haben sie zwar nur zwei Frauen aufgestellt, diese sind aber beide bereits Gemeinderätinnen. Sigrid Schmitt ist 58 Jahre und Krankenschwester. Silke Diemer ist Steuerfachgehilfin und 49 Jahre alt. Auch der 46-jährige Dirk Rosenzopf, der von Beruf Apotheker ist, ist bereits Gemeinderat. Genauso wie der 72-jährige Landwirtschaftsmeister Herbert Ambiel. Auch Patrick Berger möchte in den Gemeinderat einziehen. Der Zahnarzt ist 28 Jahre alt. Heiko Buetschle ist Diplom Verwaltungswirt und 53 Jahre. Mit seinen 22 Jahren ist Webentwickler Nils Ernst der jüngste Kandidat der Freien Wähler. Aber auch der 24-jährige Andreas Schmitt, der Straßenbauer ist, gehört zu den zehn Kandidaten aller Parteien, die unter 30 Jahre alt sind. Außerdem treten Karsten Emmerich, Ingenieur der Verfahrenstechnik und 34 Jahre alt, der 40-jährige Realschullehrer Eric Grunwald sowie Jochen Kirsch, der Mischer und 46 Jahre alt ist, für die Gemeinderatswahl an. Ebenfalls dabei sind: Kfz-Techniker Daniel Wipfler, der 34 Jahre alt ist. "Die Kandidaten sind alle mit Epfenbach verbunden und haben eine starke Persönlichkeit", sagt Karsten Emmerich, der Vorsitzende des Freie-Wähler-Bürgervereins Epfenbach.