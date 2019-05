Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Alles beim Alten bei den Kommunalwahlen in Neckarbischofsheim? Mitnichten. Neben den "alteingesessenen" Fraktionen der Freien Wähler/SPD und der CDU/Unabhängigen Wähler hat sich eine dritte Fraktion formiert, die "Aktive Liste".

Bei der Aktiven Liste kandidieren sieben Männer für den Gemeinderat: Jan-Philipp Bräumer (21, Auszubildender Mechatronik), Tilo Freund (38, IT-System-Kaufmann), Ben Neudel (29, Geschäftsführer), Stefan Rödler (34, selbstständiger Versicherungsvertreter), Marcel Scherer (24, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik), Thomas Seidelmann (52, Kommunikations- und Führungskräfte-Trainer) und Janick Zeier (23, Student). Sie werden von Cornelia Umhau, die bislang für die CDU im Gremium saß, beraten.

Für "hohe Lebensqualität" und "gute Versorgung", was Kindergärten, Schulen, Digitalisierung und Nahversorgung angeht, werben die Freien Wähler/SPD. Foto: FW/SPD

Einen Wermutstropfen haben die Bewerber bereits selbst gefunden: Die Aktive Liste ist aktuell eine Männerdomäne. Zwar stünden hinter den Herren auf der Liste sehr erfolgreiche Frauen, wie es in ihrer Mitteilung heißt, doch bedauerten die Herren selbst, dass es in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen sei, einige Frauen als Kandidatinnen animieren zu können. Weniger als drei Wochen hätten nämlich zwischen der Idee gelegen, jetzt endlich etwas verändern zu müssen, und der Nominierungsveranstaltung. Dass sich bald auch mehr Frauen in der Aktiven Liste engagieren möchten, daran zweifele aber niemand.

Auf der Liste der Freien Wähler und der SPD stehen folgende Kandidaten: Für Neckarbischofsheim kandidieren Andreas Bender (32, BA Arbeitsmarktmanagement), Alexander Christian (37, Diplom-Informatiker), Hans Peter Jelinek (58, Diplom-Ingenieur), Jochen Leinberger (48, Diplom-Verwaltungswirt), Elfriede Neubauer-Theis (63, Lehrerin), Beate Otto (54, Diplom-Betriebswirtin, FH), Erhard Rupprecht (57, Industrie-Facharbeiter), Adrian Tietz (37, Veranstaltungskaufmann), Andreas Vogler (41, Lehrer) und Walter Zeller (64, Rektor i. R.). Für Helmhof steht Gerold Rossel (64, Polizeibeamter i. R.) auf der Liste; für Untergimpern kandidiert Michael Krieger (36, Verpackungsmittelmechaniker).

"Geht nicht, gibt’s nicht!", sagen die Unabhängigen Wähler/CDU. Als Ideen geben diese unter anderem "flexible Kindergartenzeiten" oder "Gewerbeflächen schaffen" an. Foto: UW/CDU

"Wir hätten schon gerne mehr Frauen", sagt Hans Peter Jelinek. "Es waren nicht mehr aufzutreiben." Seine Vermutung, warum das so ist: "Sie sind wohl schlechter zu aktivieren, als die Herren der Schöpfung." Nicht mehr antreten werden die stellvertretende Bürgermeisterin Karin Bender, die seit 1994 im Gemeinderat saß. Und auch Thomas Mayer lässt sich nicht mehr aufstellen. Er war 2004 in den Rat gewählt worden.

Für die CDU und Unabhängigen Wähler treten für Neckarbischofsheim an: Norbert Benz (63, Fuhrparkleiter/Großhandelskaufmann), Udo Brecht (46, Produktmanager), Sebastian Hauck (32, Bauingenieur), Inan Cokdogru (39, Design Manager), Heike Jacobs (50, Arzthelferin und selbstständige Heilpraktikerin), Maurizio Häfele (18, Student), Dorian Jacobs (27, Wildtierbeauftragter), Jens Paletta (38, Einzelhandelskaufmann), Klaus Proissl (46, Freischaffender Künstler), Dr. Cornelia Sussieck (67, Unternehmerin i. R.). Für Helmhof stehen Rüdiger Knapp (48, Qualitätsingenieur) und Christopher Blaha (36, Werkzeugmechaniker) auf der Liste. In Untergimpern tritt Ruven Dotterer (20, Student) an.

Auch die CDU/Unabhängigen Wähler taten sich nicht leicht, Kandidatinnen zu finden: "Viele Frauen sehen es immer noch als ,Männerdomäne‘", sagt Rüdiger Knapp. Auch sei es oft so, dass Frauen in Kirche, Schule und in Vereinen Ämter inne hätten und dann eine Mehrfachbelastung hätten. "Bisher war es nie schwieriger, Frauen als Männer für die Kandidatur gewinnen zu können. Wir hatten immer zwei bis drei Frauen auf unserer Liste." Peter Haffelder, 15 Jahre Mitglied, Jana Dietrich, vier Jahre, und Cornelia Umhau, fünf Jahre, treten nicht mehr an.