Von Christian Beck und Tim Kegel

Sinsheim. Es war ihm am Ende sichtlich peinlich: Um 16 Uhr hatte Wahlleiter Marco Fulgner zur Bekanntgabe des Kommunalwahl-Ergebnisses einige Interessierte im Sitzungssaal des Rathauses begrüßt. Und um 19.30 Uhr schickte er die Gäste mit freundlichen Worten nach Hause. Denn nach etlichen Widrigkeiten - darunter eine Programmüberlastung und ein Software-Fehler, der dafür gesorgt hatte, dass 200 ausgezählte Stimmzettel noch einmal eingegeben werden mussten - gab es nach wie vor kein Ergebnis. Das lag erst nach 22.15 Uhr vor - nach Redaktionsschluss.

Was bis dahin bekannt war - 27 von 28 Wahlbezirken waren ausgezählt - bringt so manche Veränderung mit sich: Entsprechend des Bundestrends, wie Fraktionsvorsitzender Michael Czink es formuliert, verliert die SPD Stimmen und landete - Stand 22 Uhr - bei 13,7 Prozent. Die Grünen gewinnen, wie fast überall, hinzu: 15,9 Prozent erreichten sie laut vorläufigem Ergebnis. Aktiv für Sinsheim kam auf 11,3 Prozent und legte somit etwas zu, die CDU lag bei Redaktionsschluss bei 31,7 Prozent. Eine grundlegende Veränderung bringt wohl auch die NPD: Sie erzielt nach 27 ausgezählten Wahlbezirken 3,1 Prozent. Das dürfte für einen Sitz im Gemeinderat reichen.

Für so manche Gemeinderäte dürfte ein erneuter Einzug ins Gremium nicht geklappt haben. Wer künftig im Stadtparlament sitzt, war bei Redaktionsschluss ebenfalls nicht bekannt.

Für sehr viele ungültige Stimmen sorgte die unechte Teilortswahl, berichtete Fulgner. So seien beispielsweise in einem der 28 Wahlbezirke 49 Prozent der Stimmzettel teilungültig gewesen. Der Grund: Pro Wahlbezirk durften Wähler nur eine begrenzte Anzahl an Stimmen abgeben. Häufig hätten Wähler aber viele Kandidaten aus einem Stadtteil ihr Kreuzchen gemacht - was über die als zulässige Stimmenzahl hinausgeht, ist dann aber ungültig. Dadurch werde "der Wählerwille mit Füßen getreten", findet Fulgner. Die Wähler haben sich in einem Bürgerentscheid vor fünf Jahren aber dafür ausgesprochen, weiter nach der unechten Teilortswahl abzustimmen.

Bereits kurz nach 19 Uhr und mit dem Ausdruck großer Erleichterung verließen Teile der Grünen das Rathaus zu einer Wahlparty am Grill: "Denen Danke sagen, die geholfen haben", sei nun angezeigt, sagte Grünen-Urgestein und Stadtrat Alex Riederer. Er war sich sicher, dass Jung- und Erstwähler einen gewichtigen Teil zum Wahlergebnis beigetragen haben. Auch einige Routiniers anderer Fraktionen verließen zu diesem Zeitpunkt bereits die Stätte, etwa Harald Gmelin, dem zu diesem Zeitpunkt ein Verbleib im Gremium anhand der ausgezählten 27 von 28 Wahlbezirken so gut wie sicher war.

Auch Alexander Hertel, Fraktionsvorsitzender von Aktiv für Sinsheim, wird wieder im Gremium sitzen. Um so manchen Fraktionskollegen machte er sich aber ein wenig Sorgen. Mit dem Wahlergebnis zeigte er sich zufrieden, äußerte sich aber überrascht, dass der Bundestrend sich auch bei der Kommunalwahl so stark bemerkbar mache.

Dies sieht auch Friedhelm Zoller so. Hierin sieht er die Gefahr, "dass Kommunalpolitiker, die eine gute Arbeit vor Ort machen, die Klatsche über den Bund bekommen." Zur Wahl in Sinsheim sagte er nachdenklich: "Ob’s besser wird, wird die Zukunft zeigen. Fakt ist: Es wird anders." Der CDU-Fraktionsvorsitzende ist erneut Stimmenkönig der Wahl und mit 20 Gemeinderats-, 25 Ortsvorsteher- und 35 Ortschaftsratsjahren ein Stück politische Kontinuität in der Stadt. "Entgegen des Trends" habe sich gezeigt, dass die Gemeinderatswahl "noch immer eine Personenwahl" sei.