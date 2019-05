Von Tim Kegel

Sinsheim. Bald wird’s spannend: Kommenden Sonntag gehen die Sinsheimer bei den Kommunal-, Kreistags- und Europawahlen an die Urnen. Schon jetzt unter Strom stehen die Macher der Wahl hinter den Kulissen. Es sind Leute wie Hauptamtsleiter Marco Fulgner und sein Team. Oder Sozialarbeiterin Laura Olbert. Beide sind in diesen Tagen mit ihrem eigenen "Wahl-Kampf" beschäftigt - möglichst alles soll klappen, möglichst viele Menschen sollen vom Wahlrecht Gebrauch machen. Ein Überblick:

> Erstwähler im Fokus: Von den 27.392 Wahlberechtigten in Sinsheim sind 1848 Erstwähler. An sie richten sich mehrere Youtube-Videos, die Laura Olbert und ein junges Team der Mobilen Jugendarbeit "Jumo" gedreht haben. Elf solcher Videos gibt es bereits, die unter dem Slogan "Ohne Dich geht nix" laufen und in einer Playlist auf dem Internetkanal abrufbar sind.

Jungwähler gewinnen will die Aktion "Ohne Dich geht nix" der Mobilen Jugendarbeit. Foto: Jumo Sinsheim

Zu Wort kommen Lokalpromis bis hin zu TSG-Erfolgscoach Julian Nagelsmann, aber auch Sinsheimer Jugendliche, Graffiti-Künstler oder der Rapper "Lookey". Bis zum Wahlsonntag hofft Olbert, dass sie 15 Videos einstellen kann. Die 27-Jährige ist "nah an den jungen Menschen dran", wie Hauptamtsleiter Marco Fulgner bestätigt. Sie glaubt: "Sich zu Wort zu melden und Anliegen zu formulieren, liegt im Trend." Fulgners Wunsch wäre, "1800 Erstwähler an die Urne zu bekommen".

Jungwähler gewinnen will die Aktion "Ohne Dich geht nix" der Mobilen Jugendarbeit. Foto: Jumo Sinsheim

Fünf Erstwähler-Briefings an Realschule, Wilhelmi-Gymnasium und Theodor-Heuss-Schule stimmten ihn zuversichtlich. Dort hätten junge Menschen "auch an der Wahl von Ortschafts- und Gemeinderat" Interesse bekundet. Trends wie die "Future Fridays" hätten zu verstärktem politischem Interesse der Jugend geführt, glaubt er. Laura Olberts Videos, die auch auf dem Kanal Instagram verlinkt sind, erhalten bis zu 700 Klicks. Ab 16 Jahren dürfen Jugendliche Stadt-, Ortschafts- und Kreisratsmitglieder wählen, ab 18 Jahren bei der Europawahl ihr Kreuzchen machen.

> Der Brexit bestimmte das Vor-Wahlgeschehen - auch nach der erfolgreichen Einbürgerung des Gemeinderatskandidaten Mike Childs vor einigen Wochen. "Etwa 15" der in Sinsheim lebenden Briten dürften in diesem Jahr an der Kommunal- und auch der Europawahl teilnehmen. Sie wurden auf den Fortbestand des Wahlrechts trotz unsicherer Lage schriftlich hingewiesen.

> Ein Sonderfall, sagt Fulgner, sei auch das Wahlrecht von Personen mit Vollbetreuungsstatus, denen ein gesetzlicher Betreuer zugeteilt ist. Die Personengruppe "im niedrigen zweistelligen Bereich" darf dieses Mal nach neuester Rechtssprechung an der Wahl teilnehmen. Solche und ähnliche Entwicklungen machten es laut Fulgner erforderlich, dass das Rathaus "das Wählerverzeichnis ständig aktualisieren" müsse.

> Falsche Schreibweisen auf den Listen waren bei einem Reihener Nach- und einem Eschelbacher Vornamen aufgefallen. Die Wahlunterlagen waren da leider schon verschickt. "Wir haben uns entschuldigt", sagt Fulgner, "man nahm es uns zum Glück nicht übel." Neue Zettel wurden gedruckt und zugestellt, "damit alles korrekt ist". Nach Rücksprache mit höheren Stellen sei man jedoch zum Ergebnis gekommen, dass die falsche Schreibweise nicht zur Ungültigkeit der Stimmzettel geführt hätte.

> Viele Briefwähler gibt es schon jetzt. Am Mittwoch um 14.10 Uhr waren es 4667; bei der letzten Kommunalwahl lag die Zahl bei 3300. Ein Hinweis auf eine hohe Wahlbeteiligung? Kann sein. Fulgner räumt auch zeitliche Erwägungen an: "Wir sind alle stärker durchgeplant als damals." Auf weiterhin starke Resonanz bei der Briefwahl ist man im Rathaus vorbereitet: Von Freitag bis Sonntag bleiben die Briefkästen nach innen offen, sagt Fulgner: "Damit keiner Wahlbriefe entnehmen kann, wenn etwas überquellen sollte."

> Die Zustellung der Unterlagen verlief nicht überall ganz reibungslos. Das Rathaus erreichten vereinzelte Anrufe aus Wahlbezirken, in denen unvollständige Listen zugestellt worden waren. Die Ursache des Fehlers lag bei einem vom Rathaus beauftragten Dienstleister, bekannt seien "lediglich 30 Fälle". Diese habe man genau lokalisieren können; einige Wahlhelfer werden am Sonntag die Vollständigkeit der Listen zusätzlich abfragen. "Wir haben das im Griff", sagt Marco Fulgner.

> Der Wahlsonntag und danach: Rund 220 Wahlhelfer werden am Sonntag und Montag im Einsatz sein. Hinter ihnen liegen fünf zweistündige Schulungen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet; die Europawahl wird noch am selben Abend ausgezählt sein. Die öffentliche Ergebnispräsentation der Gemeinderats- und Kreistagswahl beginnt am Montag, 26. Mai, um 16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses. Mit einem Ergebnis rechnet Marco Fulgner zwischen 17 und 18 Uhr. Ein Ticker auf der städtischen Homepage berichtet außerdem von der Wahl. Das Ortschaftsratswahlergebnis wird am Dienstag um 10 Uhr im Rathaus bekannt gegeben.

Info: Die komplette Video-Playlist von "Ohne Dich geht nix" kann man auf dem Youtube-Kanal von "JuMo Sinsheim" anschauen.