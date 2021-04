Von Falk-Stéphane Dezort und Armin Guzy

Bad Rappenau/Eppingen/Heilbronn. Die Verhandlungen für eine Neuauflage der grün-schwarzen Landesregierung laufen seit Wochen und werden auch in der Region interessiert verfolgt. Interessenvertreter verschiedener lokaler und regionaler Vereinigungen und Verbände haben konkrete Erwartungen und Sorgen und halten damit nicht hinterm Berg. Wir haben nachgefragt.

Johannes Klopprogge, geschäftsführender Vorstand von der Evangelischen Sozialstation Bad Rappenau/Bad Wimpfen, hat sich in einem Arbeitskreis aus Diakonie und Caritas eingebracht und hier die Wünsche an die Landesregierung formuliert. Zum einen wolle man erwirken, dass die fachliche Expertise des Personals besser in den Arbeitsprozess eingebunden werden kann. Klopprogge erklärt dies am Beispiel eines KFZ-Mechanikers, der sich bei einer Autoreparatur bei jedem Arbeitsschritt beim Ingenieur des Autos rückversichern muss. Bisher dürfen die Pflegenden nur das ausführen, was zuvor ein Arzt verordnet hat. "Die Pfleger sollen selbst entscheiden dürfen, was zu tun ist", sagt Klopprogge. Dies würde viel Zeit und Nerven sparen. Denn rund 30 bis 40 Prozent des gesamten Verwaltungsaufwands würde das Einholen und Ändern solcher Verordnungsscheine verursachen. Eine Änderung würde zudem eine erhöhte "fachliche Anerkennung" mit sich bringen und den "Beruf auch aufwerten und interessanter machen". Zweiter wichtiger Punkt ist die Senkung des Kostendrucks. "Gute Pflege braucht Zeit", betont Klopprogge. "Die Pflege nach Stoppuhr kann nicht funktionieren. Das System hat sich in den vergangenen Jahren kaputtgespart." Da die Sozialstation eine gemeinnützige Einrichtung sei, habe sie wenig Kostendruck. Dies sei bei anderen ambulanten Pflegediensten anders. Zudem würde bei einem zu engen Zeitfenster auch die Pflege zwangsläufig qualitativ schlechter. Nicht außer Acht lassen dürfe man auch die Vergütung. "Jede Einrichtung sollte faire Löhne zahlen können. Es benötigt mehr Geld im Pflegesystem." Diesbezüglich wisse er auch, dass dies nicht nur ein Landesthema ist. "Aber die können auch in Berlin Druck machen."

Für den Handels- und Gewerbeverein Eppingen wünscht sich Vorsitzender Steffen Kammerlander angesichts der Pandemie-Folgen nicht ganz unerwartet eine "vernünftige finanzielle Unterstützung" für Händler und Unternehmer. Was derzeit gezahlt werde, sei zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel", schließlich hätten die Geschäftsleute nicht nur Fix- und Personalkosten, sondern meist auch selbst eine Familie, die ernährt werden muss. Die Gleichbehandlung von großen Industriebetrieben und kleinen Geschäften ist eine weitere Forderung. Kammerlander und seine Kollegen tun alles ihnen Mögliche für die Hygiene und müssen dennoch schließen, während in Supermärkten und Betrieben vieles vergleichsweise normal weiterläuft. Beim HGV denkt man aber auch an die Zeit nach Corona: Die Innenstädte mit politischer Unterstützung so zu stärken, "dass sie als Begegnungsorte und Treffpunkte langfristig erhalten bleiben", ist eine vehemente Forderung an die neue Landesregierung.

Für die BUND-Kreisgruppe Nördlicher Kraichgau wünscht sich deren Vorsitzender Harald Viktor einen schonenderen Umgang mit der Natur. Insbesondere der steigende Landschaftsverbrauch durch Neubaugebiete und Gewerbeansiedlungen sind den Natur- und Umweltschützern ein Dorn im Auge. Viktor würde begrüßen, wenn den Bürgern auch von politischer Seite deutlicher vermittelt würde, "dass wir die Natur brauchen". Eine stärkere Moderationsrolle der Politik etwa bei Runden Tischen mit der Landwirtschaft ist eine weitere Forderung. Und im Zweifelsfall klarere Regelungen, beispielsweise zu ökologisch unsinnigen Steingärten. Solche neu anzulegen ist zwar inzwischen verboten, "aber wer kontrolliert das?" fragt Victor.

Die Wünsche des Kreisfeuerwehrverbandes an die neue Landesregierung sind vielfältig. So habe man laut Verbandsvorsitzendem Reinhold Gall die "Grunderwartungshaltung", dass das "System der Feuerschutzsteuer nicht angegriffen wird – auch nicht in einem Sparhaushalt". Denn diese Steuer, die Unternehmen bezahlen und die nicht im Landesetat vorkommt, werden zweckgebundene Mittel an die Feuerwehren ausgegeben. Darüber hinaus sei eine "wesentliche Erwartung" auch eine landeseinheitliche Werbekampagne zur "Nachwuchsgewinnung". Gall ist davon überzeugt, dass "die aktuelle Zeit keine schlechte dafür ist". Zudem werde schon lange über eine zukunftsfähige Feuerwehrausbildung geredet. Hier fordert der Kreisfeuerwehrverband, dass man eine dezentrale Ausbildung schafft und man nicht tagelang an die Landesfeuerwehrschule nach Bruchsal muss. Ebenso ein Wunsch an die Landesregierung ist die Schaffung einer "Feuerwehrrente", die schon bei der Verbandsversammlung 2019 in Heilbronn Thema war. Die privatrechtliche Zusatzversicherung solle nicht als "Schmankerl, sondern als Wertschätzung für die jahrzehntelange Tätigkeit für das Gemeinwohl dienen", betont Gall. Klar sei aber auch, dass das nicht allein vom Land getragen werden kann. Er hofft auf eine Zusammenarbeit von Land, Gemeinde und Feuerwehr selbst. "Es liegt an uns, auch selbst etwas zu tun." Allerdings erhoffe man sich, dass das Land den Weg einschlägt.

Jan Schwarting, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes, wünscht sich mehr Unterstützung für die Landwirte bei der Umstellung auf ökologische Landwirtschaft, die sich "mit dem Markt entwickeln" müsse. Wichtige Themen, die zwar auf Landes- und Bundesebene behandelt werden, aber eben auch regional von großer Bedeutung sind, sind für die hiesigen Landwirte das Insektenschutzpaket, die Regelungen zu Saisonarbeitskräften und die Umsetzung des "Biodiversitätsstärkungsgesetzes", das, so hofft Schwarting, nun auch so umgesetzt werden soll, wie es vereinbart wurde. Ein "ärgerliches Thema" auf lokaler Ebene und mit großer Signalwirkung sei der Umgang mit der Biberpopulation. Der "Bibersee" in Eppingen habe gezeigt, dass eine Entschädigung für Landwirte, deren Felder vom Biber unter Wasser gesetzt werden, enorm wichtig ist: "Da muss sich unbedingt schnell etwas tun", fordert Schwarting. Andernfalls müsse man über eine gezielte "Entnahme" nachdenken. Die Landwirte erwarten, dass der künftige Landwirtschaftsminister – wie immer er auch heißen wird – in dieser Sache bald auf sie zukommt.

Für den Sozialverband VdK ist eines der drängendsten Themen, denen sich die neue Landesregierung widmen sollte, die finanzielle Entlastung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. "Die steigenden Kosten überfordern immer mehr Heimbewohner", weiß Frank Stroh, der Kreisvorsitzende des Heilbronner VdK. Das von den Grünen auf Bundesebene geforderte "Sockel-Spitzen-Tausch"-Modell begrüße der VdK ausdrücklich, auch wenn eine solche Reform viel Zeit brauche. Den Einrichtungs-einheitlichen Eigenanteil auf 700 Euro zu deckeln, wie von Gesundheitsminister Jens Spahn angeregt, hält Stroh für "bei Weitem nicht ausreichend". Eine staatliche Investitionsförderung für Kliniken und Pflegeeinrichtung hält er für einen richtigen und wichtigen Schritt. Er fordert von der Landesregierung aber auch, die ambulante und häusliche Versorgung auszubauen. "Drei Viertel der über 300.000 Pflegebedürftigen in Baden-Württemberg werden zu Hause gepflegt", die meisten davon ausschließlich von Angehörigen, verdeutlicht Stroh. Diese müssten dringend entlastet werden, sonst würden sie diesen wesentlichen Beitrag "wegen Überforderung bald nicht mehr leisten" können.