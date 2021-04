Sinsheim. (cbe) Auch die neue Landesregierung soll wieder grün-schwarz werden. Momentan laufen die Koalitionsverhandlungen. Wie werden diese in Sinsheim verfolgt? Gibt es Wünsche an die Landespolitik? Die RNZ fragte bei Vertretern der CDU und der Grünen nach.

"Wir verfolgen die Verhandlungen natürlich", sagt CDU-Ortsvorsitzender Florian Hummel sofort. Und man tausche sich auch aus, beispielsweise bei einer digitalen Konferenz mit dem Bundestagsabgeordneten Albrecht Schütte. Dabei habe man auch Wünsche und Anliegen mitgeteilt.

Besonders wichtig ist Hummel dabei der Breitbandausbau. Er selbst kommt aus Ehrstädt; dort und in den zwei weiteren Bergdörfern wurde oder wird noch Glasfaser bis zu den Häusern verlegt. Einige Akteure haben bei diesem Projekt eine Rolle gespielt, doch ohne Landesförderung wäre das nicht möglich gewesen, erklärt Hummel. In diesem und anderen Bereichen sollte seiner Meinung weiterhin Geld vom Land an die Stadt fließen. "Die Kommunen müssen finanziell solide ausgestattet sein", betont der Ortsvorsitzende.

Handlungsbedarf gebe es genug – Hummel nennt hier die Sanierung der Kraichgau-Realschule und den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt. Auch hier gehe es nicht ohne Landesförderung. Doch er betont: "Es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um die Identität, das Gefühl des Vertretenseins." Kleinteilige Strukturen müssten erhalten bleiben, beispielsweise die Feuerwachen und die Verwaltungsstellen in den Sinsheimer Stadtteilen. Wer hier einspare, spare nur kurzfristig, da in der Folge die Attraktivität der Dörfer leide. Dafür könne sich die CDU gut einsetzen, findet Hummel.

Auch Anja Wirtherle, Vorstandsmitglied des Grünen-Ortsverbands Sinsheim, hofft auf Geld von Seiten des Landes: "Die Kommunen brauchen in den kommenden Jahren Unterstützung." Konkret für Sinsheim gehe es ihr um Finanzhilfen bei Sanierungsgebieten, aber auch beim Thema soziales Bauen und günstiger Wohnraum. Es werde Unterstützung bei der Innenstadtsanierung benötigt. Dies und die Nachverdichtung seien wichtig, denn es könne nicht immer neue Baugebiete geben.

"Für uns steht natürlich der Klimaschutz ganz oben", erklärt Wirtherle. "Wir hoffen, dass die CDU das mitträgt." Hier sei sie aber zuversichtlich. Landesförderung erhofft sie sich vor diesem Hintergrund auch beim Ausbau des Radwegenetzes. "Sinsheim muss fahrradfreundlicher werden", betont sie. In der Stadt und im Umland müssten neue Radwege gebaut werden, "dass man Kinder auch ohne Angst mit dem Fahrrad in die Schule fahren lassen kann". Und auch der Kindergarten-Ausbau und die frühkindliche Förderung müssten stärker vom Land unterstützt werden.