"The Pulz" spielen am Samstag "Irish & Acoustic Britpop" im Alten Bahnhof. Für ein breites Musikspektrum im Rahmen des Kneipenhoppings sorgen sechs weitere Bands. Foto: X-Events

Sinsheim. (rnz) Fans von Livemusik, Gelegenheitsnachtschwärmern und vielen anderen Partygängern gibt das Kneipenhopping am Samstag die Chance, in den Genuss von zahlreichen Band-Auftritten zu kommen. Es sollte für nahezu jeden Geschmack etwas zu finden sein: Zu den Pop- & Rockcovers sowie Funkklängen können Besucher die Hüfte schwingen.

Wer etwas entspanntere Klänge bevorzugt, wird sich in der Chillout-Bar im "Quints" wohl fühlen. Im "SAM Café", spielen die "Abteilung Rock" ihren "Cover Rock", während die Rock- und Popcovers der "Banana Beans" im "Alten Bahnhof" in der 1868 Lounge zu hören sein werden. Dort tritt ebenfalls "The Pulz" mit "Irish & Acoustic Britpop" auf. Die Musiker sind in der Bar zu finden. "Summit Set" sorgen im "Subito" mit "Partyrock" und "Wiesngaudi" für Stimmung. Im Quints covert die "Louise Trinker Band" einige Rock-Titel. Das "Rock-Café Sinsheim" bietet mit der Band "YeahRock" neben konventionellem auch akustischen Rock. Pop- und Rock Hits aus vergangenen Jahrzehnten werden im "Playa del Sol" von "Tobias Haase & Friends" geboten.

Info: Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei allen teilnehmenden Kneipen und bei der Shell-Tankstelle-Sinsheim, Dührener Straße 28. Das Armband kann auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen in den Eingangsbereichen der Kneipen und Gaststätten erworben werden, sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen sind. Das Kneipenhopping beginnt am Samstag, 6. April, ab 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr.Weitere Infos gibt es unter www.kneipen-hopping.com oder unter Facebook Kneipenhopping-Sinsheim.