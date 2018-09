Von Friedemann Orths

Sinsheim. Die Arena nimmt Gestalt an: Schwarz-glänzend erhebt sie sich in der Dietmar-Hopp-Straße zwischen AVR-Zentrale und Rhein-Neckar-Arena. Nachdem in den letzten drei Wochen die schwarzen Fotovoltaik-Platten an der Außenfassade angebracht und nach dem Richtfest im Juli (die RNZ berichtete) auch auf dem mittlerweile fertigen Dach installiert wurden, ist es dunkler in der "Klima Arena" geworden. Während draußen die Baumaschinen rangieren, tonnenweise Erde und Geröll bewegen, beginnt im Rohbau der Innenausbau.

"Die offenen Stellen an der Fassade sind für Pflanzen vorgesehen", erklärt Alfred Ehrhard, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger, die Träger des Bauprojekts ist. Ehrhard spricht von einer "umfangreichen Pflanzenliste", die "nicht nur aus Efeu" bestehe. Nebenan wurde ein Parkdeck errichtet, auf dessen Dach jetzt ebenso Fotovoltaik-Elemente installiert werden. Seit dem Richtfest verlegen die rund 60 Arbeiter außerdem diverse Leitungen für Wasser und Strom auf dem gesamten Gelände.

Im Inneren des Rohbaus, der zu Teilen schon mit Fensterscheiben ausgestattet wurde, wird dafür gesorgt, dass alles bis Mai 2019 fertig ist. Bis "Mitte August", sagt Erhard, werden die etwa 1400 Quadratmeter Ausstellungsfläche dann mit Exponaten bestückt, bevor die "Klima Arena" im September nächsten Jahres eröffnen soll. Auf einer Galerie entstehen Büro- und Seminarräume, in denen Workshops, Tagungen und Schulungen stattfinden werden. Zu den Ausstellungsstücken, die sich momentan im Bau befinden, hält sich Alfred Erhard noch bedeckt: "Wir arbeiten täglich an den Ausstellungen und verfolgen dabei ein festes Konzept", sagt er, und verweist auf ein Plakat am Bauzaun, das spielende Kinder auf einer Art Verkehrsteppich mit Bauklötzen zeigt. Daneben prangt der Slogan "Baust du mit an der Zukunft?".

Die Bauarbeiter werkeln in Zukunft noch an Wärmepumpen und einer Trafoanlage, die mit den Fotovoltaikplatten laut Erhard 300.000 Kilowattstunden grünen Strom im Jahr erzeugen sollen - genug, damit die "Klima Arena" energieautark sei und überschüssige Energie verkaufen könne. "Hier befinden wir uns derzeit in Verhandlungen", berichtet der Vorstandsvorsitzende.

Für Interessierte besteht zudem die Möglichkeit, eine Baumpatenschaft zu übernehmen. "Am 19. Oktober wird der erste Baum auf dem Gelände gepflanzt", teilt Erhard mit. Für 300 oder 500 Euro können sich Einzelpersonen, Familien, Schulklassen oder Firmen die Patenschaft für eines der 166 Exemplare sichern. Neben der Gewissheit "langfristig Teil des Klima-Erlebnisortes zu werden und einen Beitrag zum Schutz des Klimas und unserer Umwelt zu leisten", wie die "Klima Arena" mitteilt, gibt es Freikarten und eine Urkunde. "Selbst gießen muss übrigens niemand", sagt Ehrhard lachend und ergänzt stolz: "Die ersten Bäume wurden schon verkauft."