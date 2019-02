Von Christian Beck

Sinsheim. Können Badewelt-Besucher künftig durch den Grand Canyon oder den Dschungel rutschen? Christoph Palm, Geschäftsführer der Wund-Stiftung, hält dies im Rahmen der Erweiterung für möglich. Gebaut werde auf jeden Fall, wann sei aber nach wie vor nicht klar: Nach dem Tod von Josef Wund warte man immer noch auf den Erbschein.

In der Zwischenzeit würden aber die bereits bestehenden Pläne auf den neusten Stand der Technik gebracht. Mit manchen Details hält sich Palm noch zurück. In Sinsheim verdichtet sich jedoch die Einschätzung, dass die Erweiterung etwas kleiner ausfällt. Ursprünglich sollte eine halbe Milliarde Euro investiert werden, Palm spricht aber immer noch von "einem dreistelligen Millionenbetrag".

Das Rutschenparadies "Galaxy" war mit 38 Großrutschen und etwa 20 kleineren Rutschgelegenheiten geplant worden. "Rutschen verlieren bei mehrmaligem benutzen aber den Wow-Effekt", rechtfertigt Palm die geplante Zahl. Vielleicht reichten aber auch 13 oder 14, allerdings unterstützt mit Hilfe von virtueller Realität. Diese werde beispielsweise in der Therme Erding schon eingesetzt.

Rutschen durch den Dschungel ist in der Therme Erding mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille möglich. Foto: Therme Erding/

Wie funktionieren die Rutschen? Seit knapp einem Jahr können Badegäste dort beim Rutschen eine Brille mit einem integrierten Handy aufsetzen. Auf dessen Bildschirm läuft ein Film, dessen Bewegungen mit den Kurven der Rutsche abgestimmt sind. So entsteht die Illusion, dass man sich durch den Dschungel oder das Weltall bewegt. Laut Marketing-Leiter Marcus Maier gibt es bislang drei Filme, von gemütlich bis rasant. Rutschen mit Brille koste zwei Euro extra. Der große Vorteil laut Palm: Mit Hilfe von verschiedenen Videos sei es spannender, ein und die selbe Rutsche mehrmals hinunter zu schlittern.

Weiterentwicklung in Sinsheim: Die Brillen sorgen für Aufwand, unter anderem muss ein Förderband sie vom Ende der Rutsche wieder zum Startpunkt transportieren. Und die Technik schreite rasant voran. Deshalb sei es denkbar, dass in Sinsheim die Erlebniswelten per LED-Technik direkt auf die Rutschen projiziert werden.

Weitere Pläne: Der Bereich Familie habe Potenzial, betont Palm. Fragen nach dem Bau der geplanten Hotels ließ der Geschäftsführer der Wund-Stiftung aber unbeantwortet. Mehrere Stimmen in Sinsheim gehen davon aus, dass maximal ein Hotel entstehen wird. Darüber hinaus kündigte Palm an, dass eine Investition im einstelligen Millionenbetrag bald anstehe, auch hier wollte er sich aber nicht näher äußern. Es wird davon ausgegangen, dass damit die Erweiterung der Saunalandschaft gemeint ist.

Kurzfristige Änderungen: Die Besucherzahlen der Badewelt bewegen sich seit Jahren an der Kapazitätsgrenze, 740.485 waren es laut Marketing-Managerin Julia Uhland im vergangenen Jahr. Um den Besucherstrom besser zu lenken und die Schlangen an der Kasse zu reduzieren, soll laut Palm in Zukunft vieles via Internet vor dem Besuch schon gebucht oder reserviert werden können, darunter Eintritt, Liegen oder Parkplatz.

Der Zeitplan für die Erweiterung ist noch die große Unbekannte: Palm will sich hier nicht festlegen und verweist auf das Amtsgericht Tettnang. Nach dem überraschenden Tod des Badewelt-Chefs Josef Wund - dieser kam bei einem Flugzeugabsturz im Dezember 2017 ums Leben - liege dort der einzige Antrag auf einen Erbschein. Diesen habe die Stiftung gestellt, nach einhelliger Meinung aller Nachkommen solle sie Alleinerbin sein. Das operative Geschäft laufe gut, Entscheidungen über die Erweiterung könnten aber erst getroffen werden, wenn der Erbschein vorliege. Und dahingehend wolle man das Gericht in Ruhe seine Arbeit machen lassen. Ganz grob spricht Palm aber "von Monaten, nicht von Jahren", bis es losgehe.

In Sinsheim sieht man die Entwicklung gelassen, betont Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Der Bebauungsplan sei geändert worden, die Grundstücke stünden bereit, man warte auf Bauanträge. Der OB hält es für wichtig, dass die Erweiterung zeitnah kommt. Wie groß sie ausfalle, sei seiner Meinung nach nicht wichtig.