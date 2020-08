Die Erschließung des neuen Baugebiets „Metzgersrain“ am östlichen Ortsausgang gegenüber dem Rewe-Markt ist in vollem Gang. Nun wurde auch das zweite Gewerbegrundstück vergeben. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Kirchardt. Als "unsäglich" und "den Gemeinderat spaltend" wurde die Diskussion um die zwei Gewerbe-Bauplätze im neuen Baugebiet "Metzgersrain" am östlichen Ortsrand von Gemeinderäten bezeichnet. Nun hat die "Bauplatz-Posse" ein Ende. Wie schon im Dezember 2018 stimmte das Gremium für die Vergabe an Bewerber 1 – ein Projektentwickler, der einen "Rossmann"-Drogeriemarkt in die 6000-Einwohner-Gemeinde bringen will.



Nötig wurde die erneute Ratsdebatte aufgrund eines Formfehlers, denn der erste Beschluss fiel während einer nicht-öffentlichen Sitzung. In diesem Fall musste die Entscheidung aber öffentlich beraten und gefällt werden. Darauf hingewiesen hatte ein örtlicher Unternehmer, der sich im "Metzgersrain" neu ansiedeln und erweitern wollte.

Dieser hatte sich auch auf das erste Gewerbegrundstück, das näher am Wald liegt, beworben, hierbei aber in nicht-öffentlicher Sitzung im vergangenen April den Kürzeren gezogen. Mit gleichem Ergebnis endete auch der Ratsbeschluss in öffentlicher Sitzung im vergangenen Juni. Nach namentlicher Abstimmung darf an der B39 ein Fliesenfachmarkt gebaut werden.

Doch die ortsansässige Firma gab ihre Expansionspläne noch nicht auf und bewarb sich kurzerhand auf das Grundstück gegenüber dem Rewe-Markt. An dieser Stelle sah der örtliche Gewerbetreibende genügend Platz für seinen Sanitär-, Heizungs- und Klima-Meisterfachbetrieb mit Ausstellungsfläche, Gewerbe- und Bürobereichen. Im obersten Geschoss waren Wohnungen vorgesehen. Darüber hinaus sollten unter anderem das Dach begrünt, eine Fotovoltaikanlage und Ladestationen für Elektroautos installiert werden.

Da sich die Kommune darauf festgelegt hatte, auf diesem Grundstück einen Drogeriemarkt zu realisieren, hatte Bewerber 2 mitgeteilt, in konkreten Verhandlungen mit einem bekannten Drogeriemarkt zu stehen, der bereits Interesse am Standort angemeldet habe. Darüber hinaus sollte ein Gastronom mit einer regionalen Weinküche und kleiner deutscher Küche mit 20 bis 30 Sitzplätzen ebenfalls seinen Platz finden. Doch bis zur extra für diesen Tagesordnungspunkt anberaumten Gemeinderatssitzung am Montag konnte der ortsansässige Bewerber keinen Nachweis darüber erbringen, dass tatsächlich eine Drogeriekette am Standort Kirchardt interessiert ist.

Bewerber 1 hingegen legte der Gemeinde schon vor Monaten einen unterschriebenen Mietvertrag zu Verwirklichung der "Rossmann"-Ansiedlung vor. Ebenso wurde dem Projektentwickler am 30. April eine Baugenehmigung erteilt, sodass die Arbeiten bereits im kommenden Herbst beginnen sollen.

Trotz des am Ende einstimmigen Ratsbeschlusses zugunsten des ersten Bewerbers sorgte das Thema abermals für Diskussionen im Gremium. Reinhold Dick (CDU) betonte, dass man sich bereits 2018 für diesen Bewerber entschieden hatte, und "man die Chance jetzt nicht verstreichen lassen" sollte. "Wir wissen nicht, wann jemals ein Drogeriemarkt wieder nach Kirchardt kommt." Für Fraktionskollege Jürgen Czemmel war Bewerber 2 "keine Alternative".

Auch die SPD-Fraktion, die sich bisher gegen den Projektentwickler ausgesprochen hatte, schloss sich nun dem Vorhaben an. Dennoch hinterfragte Werner Fröhlich, ob die Kommune angesichts der angespannten Corona-Finanzlage "mal eben auf 150.000 Euro" verzichten könnte. Denn Bewerber 2 hatte für den Bauplatz einen Kaufpreis von 200 statt 160 Euro pro Quadratmeter geboten. "Ich will hier auch einen Drogeriemarkt", stellte Fröhlich klar. "Ich stelle mich nicht dagegen, aber ich tue mich schwer dabei." Es sei eine kurze Zeit zwischen Bewerbung und Sitzung gewesen, um alles einreichen zu können. Auch eine Absichtserklärung hätte reichen können. "Wer weiß, wer Bewerber 1 ist." Einer ortsansässigen Firma hätte man ein viel höheres Vertrauen entgegenbringen sollen.

Bürgermeister Gerd Kreiter betonte, dass man mit reiner Wohnbebauung an dieser Stelle deutlich mehr Geld hätte verdienen können, doch alle wollten einen Drogeriemarkt. Er wisse, dass eine solche Planung mitunter Jahre dauere, deshalb könne man nicht warten, bis Bewerber 2 so weit sei. "Das Zeitfenster ist endlich. Ich weiß nicht, ob der Projektentwickler nächstes Jahr noch möchte."

Neben der Vergabe stimmte das Gremium letztendlich auch der Anpassung des Preises des 3544 Quadratmeter großen Grundstücks zu. Analog zum im Juni vergebenen Areal kostet der Quadratmeter Bauland nun 165 statt zunächst angedacht 160 Euro. Auf die Nachfrage von Fröhlich, ob es rechtlich machbar sei, noch zu erhöhen, antwortete Kreiter, dass mit dem Bewerber gesprochen wurde und der Preis "kein K.o.-Kriterium" sei.