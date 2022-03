Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Außer der Erschließung neuer Baugebiete hatte Bürgermeister Gerd Kreiter bei der digitalen Einwohnerversammlung weitere Themen aus dem kommunalen Leben auf seiner Agenda, beispielsweise Klima und Energie, Verkehr und Mobilität sowie Bildung und Soziales. Zudem stellten Einwohner dem Rathauschef einige Fragen.

Das Sanierungsgebiet "Ortsmitte II" beschäftigt Gemeindeverwaltung und Bürgerschaft Kirchardt seit dem Jahr 2015. Inzwischen wurde die Birkenbachschule saniert, momentan entsteht in der umgebauten Bank ein neues Rathaus. Bis 2024 gibt es Fördermittel für Sanierungsarbeiten in der Ortsmitte. "Wir hoffen auf Verlängerung des Sanierungszeitraums, da wir noch einige Vorhaben in dem Gebiet realisieren wollen", erklärte Kreiter und nannte das älteste Anwesen der Gemeinde im Burggartenweg 4 als Beispiel. Es wird momentan als Obdachlosenunterkunft genutzt, jedoch hat sich ein Interessent gefunden, der das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert denkmalgerecht ausbauen möchte. Eine Kaufoption läuft für das nächste halbe Jahr.

Auch für das ehemalige Heimatmuseum, das seit Oktober 2018 für die Öffentlichkeit gesperrt ist, gibt es einen Interessenten, der bereits mit dem Denkmalamt im Gespräch ist und in dem Anwesen sowohl eine Wohn- als auch eine Gewerbenutzung unterbringen möchte.

Sollte das geplante Unterfangen realisiert werden, würde es einen Reigen in Bewegung setzen, denn der neu gegründete Museumsverein müsste mit all seinen Exponaten in die derzeitige Ortsbücherei in der Hauptstraße 6 ziehen – allerdings erst, nachdem diese ihren neuen Platz im Obergeschoss des neuen Bürgerzentrums im derzeitigen Erweiterungsbau II der Schule gefunden hat.

Ebenfalls zum Gebiet "Ortsmitte II" zählt der Platz hinter der evangelischen Kirche: Dort gibt es Scheunen, die nicht mehr genutzt werden. "Wir sind mit Eigentümern im Gespräch und schauen, was wir umsetzen können", berichtete Kreiter.

"Eine wichtige Infrastrukturmaßnahme, wenn auch eine private, ist der Neubau des Katharinenstifts neben der Apotheke", sagte der Bürgermeister. Das Seniorenzentrum mit 90 Betten für die stationäre Pflege sowie zwölf betreuten Wohnungen sei wichtig für die immer älter werdende Bevölkerung.

Als weitere wichtige Maßnahme der Kommune nannte Kreiter das Umstellen von 124 Laternen in der Turn- und Festhalle auf LED. So könnten künftig die Stromkosten um 83 Prozent verringert werden. Die Kosten von 240.000 Euro, für die sich die Kommune Zuschüsse erhofft, amortisieren sich damit bald.

Auch in Sachen Wärmeversorgung fand sich eine moderne Lösung: Auf der Baustelle zwischen Pflegeheim und Birkenbachschule wird ein Holzhackschnitzelheizkraftwerk gebaut, das nicht nur die Senioren, sondern auch das Schulzentrum, das Hallenbad, die Sport- und Festhalle, den Kindergarten und das neue Rathaus mit Wärme versorgen soll. "Erste Nachbarn haben sich schon gemeldet, die von dort Wärme beziehen wollen", berichtete der Bürgermeister, der die Zusammenarbeit mit der Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau sehr befürwortet. Momentan prüft die Verwaltung, auf welchen kommunalen Dächern Fotovoltaikanlagen installiert werden können. Auch mögliche Windkraft-Standorte werden auf der Gemarkung geprüft.

"Verkehr ist ein zentrales Thema, insbesondere unsere Ortsdurchfahrten beschäftigen uns seit Jahrzehnten", sagte Kreiter. Vor dem neuen Rathaus bestehe wieder die Hoffnung auf einen Kreisverkehr. So lange der Vorgang erneut geprüft wird, können die Kurven nicht verbreitert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt sind der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen, deren Vorentwurfsplanung jetzt vorgestellt wurde. Auch das Linienangebot konnte verbessert werden. Die Abfahrtszeiten der Busse zu den Stadtbahnen und zurück wurden so angepasst, dass die öffentlichen Verkehrsmittel von jenen genutzt werden können, die in der Spätschicht arbeiten.

Noch in diesem Jahr will man in Kirchardt und in Berwangen Carsharing anbieten: Zwei Standorte für Elektrofahrzeuge sollen dann entstehen, und die Autos können voraussichtlich über eine App gebucht werden. Auch die Radweglücke zwischen Berwangen und Richen wird geschlossen. Der Fußweg nach Grombach soll zu einem Geh- und Radweg ausgebaut werden. "Ich bin optimistisch, dass wir im Laufe des Jahres 2023 mit dem Umbau beginnen können", sagte Kreiter dazu.

Bürger regten an, dass innerorts Radstreifen auf den Fahrbahnen markiert werden. "Das halte ich für kritisch, weil unsere Straßen so eng sind. Viel besser wäre es, alternative Routen durch den Ort auszuschildern", schlug der Bürgermeister vor. Von einem anderen Teilnehmer wurde er auf eine Gefahrensituation für Schulkinder in der Lindengasse hingewiesen, die sich ergibt, wenn dort zu viele Autos oder Lieferwagen parken.

297 Kindergartenplätze für Mädchen und Jungs im Alter zwischen drei und sechs Jahren gibt es momentan, was offenbar ausreicht. Auch die Krippensituation sei gut. Nur der Fachkräftemangel mache der Verwaltung Sorgen, zumal bis zum Jahr 2026 alle Grundschüler einen Anspruch auf eine Betreuung nach der Unterrichtszeit haben und auch dort dann nur noch Fachkräfte eingesetzt werden dürfen.

"In den vergangenen drei Monaten war der Krankenstand bei den Erzieherinnen so hoch, dass wir in mancher Einrichtung nur noch Notgruppen anbieten konnten. Inzwischen können wir wieder die üblichen Betreuungszeiten anbieten", berichtete Kreiter. Das Gebäude der Grundschule Berwangen wird in den nächsten Jahren saniert. In diesem Zuge werden im Dachgeschoss weitere Räume ausgebaut.