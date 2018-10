Zwischen Ittlinger Straße und Burggärtenweg entlang der evangelischen Kirche wird die Hauptstraße in den kommenden Wochen erneuert. Foto: Ines Schmiedl

Kirchardt. (isi) Gestern wurde in der Hauptstraße zwischen der nördlichen Einmündung Burggärtenweg (bei der Bäckerei Hockenberger) bis zum Abzweig in die Ittlinger Straße die Straßendecke abgefräst. Das Rathaus wurde mit der Meldung des Regierungspräsidiums Stuttgart vor wenigen Tagen überrascht, dass der Ausbau dieses Abschnitts der Landesstraße nun so zügig umgesetzt wird. Voraussichtlich bis 16. November sollen die Bauarbeiten auf dem Teilstück dauern.

Die Kerwebesucher können einen kleinen Umweg auf sich nehmen, denn auch über die Ittlinger Straße und die Schillerstraße ist das Fest auf dem Schulhof gut zu erreichen, und am Hallenbad sowie in der Schillerstraße gibt es Parkplätze. "Die Straßenbaufirma hat uns zugesagt, an diesem Wochenende die Ortsdurchfahrt noch zu gestatten", sagte Bürgermeister Gerd Kreiter auf RNZ-Nachfrage.

Danach bleibt der Abschnitt jedoch für mindestens zwei Wochen komplett gesperrt. Der Burggärtenweg ist für Anwohner über die Nordseite befahrbar. Die Barrieren auf dem Schotterparkplatz hinter der evangelischen Kirche werden beiseite geräumt, damit die Bewohner ihre Häuser über den Burggärtenweg mit dem Auto erreichen können. Die Umleitung aus Richtung Berwangen ist ausgewiesen über Ittlingen und Reihen oder ab Berwangen in Richtung Massenbachhausen zur Autobahn.

Wann der nächste Bauabschnitt bis zur Kreuzung vor der Raiffeisenbank ausgebaut wird, ist in Kirchardt bisher nicht bekannt. Im benachbarten Fürfeld werde im kommenden Jahr ebenfalls eine Zeit lang die Durchfahrt für Straßenarbeiten gesperrt werden, danach richtet sich der weitere Ausbau der Kirchardter Hauptstraße, sagte Kreiter. Die Gemeinde ist beim Ausbau der Landesstraße beziehungsweise im nächsten Abschnitt im Verbund mit der Bundesstraße nicht involviert. Lediglich dort, wo Randsteine erneuert werden müssen, erledigt das die Gemeinde bei der Gelegenheit gleich mit. Der Straßenabschnitt zwischen Feuerwehrgerätehaus bis zum Abzweig Ittlinger Straße soll ebenfalls im Zuge des nächsten Bauabschnitts gleich miterneuert werden, so die Hoffnung des Rathauschefs.

Wegen der Straßensperrung und der damit verbundenen Sanierung der Hauptstraße kann bis 16. November die Bushaltestelle "Ortsmitte" nicht angefahren werden. Fahrgäste der Linie 683 können während dieser Zeit die Haltestelle "Ritter" in der Sinsheimer Straße nutzen. Schüler, die den Schulbus in Richtung Eppingen nehmen, sowie Fahrgäste der Linie 741 müssen an den Haltestellen "Hallenbad" und "Altenberg" ein- oder aussteigen.