Kirchardt. (guz) Es sollte eigentlich die Gemeinde beleben und allen Kirchardter Bürgern einen Mehrwert bringen, erinnerte Gemeinderat Josef Kaya (SPD). Doch inzwischen steht das Eiscafé Madeira wegen seiner Öffnungszeiten in der Kritik. "Die Ausführung lässt noch zu wünschen übrig", befand Rudolf Schenk (CDU) in der Gemeinderatssitzung am Montag. Das Problem: Die Betreiberin des Eiscafés findet kein geeignetes Personal.

Für deutlich mehr als 1,5 Millionen Euro hatte die Gemeinde in den Jahren 2018 und 2019 das unter Denkmalschutz stehende frühere Gasthaus "Hirsch" saniert und umgebaut und auch den Platz vor dem Haus in der Hauptstraße neu gestaltet und mit einem Wasserspiel und Sitzmöglichkeiten ausgestattet. Die optische Belebung der Ortsmitte ist gelungen, darüber herrscht Einigkeit, ob das auch für die gastronomische gilt, dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Unter der Woche Öffnungszeiten von zwei Stunden am Vormittag und vier am Nachmittag, das ist nicht nur Schenk zu wenig. Er habe in der vergangenen Woche bereits ein langes Gespräch mit der Pächterin des Madeira gehabt, sagte Bürgermeister Gerd Kreiter in der Sitzung.

Ellen Madeira Da Fonseca ist 2019 mit ihrer Eisdiele aus der Grombacher Straße in den ehemaligen "Hirsch" umgezogen. Die erste Saison war, wie sie am Dienstag der RNZ am Telefon sagte, nicht besonders umsatzstark, was ihr nun auf die Füße fällt: Sie habe zwar im zweiten Lockdown staatliche Hilfe erhalten, aber da sich diese am Umsatz in der ersten Saison bemisst, fiel die Zahlung laut Da Fonseca entsprechend "bescheiden" aus. Von den anfangs zwölf Angestellten und Aushilfen beim Start seien nach zwei Lockdowns nur noch zwei übrig, und deren Stundenkontingente seien bereits ausgeschöpft. "Im Prinzip trage ich das mit meinem Mann und meiner Familie selbst", sagte die Pächterin. Während der Lockdowns habe sie ihr Personal entlassen müssen: "Klar, dass die nicht viereinhalb Monate warten, bis es wieder losgeht." Laut Da Fonseca habe es zwar inzwischen einige Bewerbungsgespräche gegeben, und sie sei auch guter Dinge, doch die Wochenendarbeit sei für viele Bewerber ein Problem.

Kreiter äußerte Verständnis für die Lage, die in der örtlichen Gastronomie nach den Zwangspausen keine andere sei als im Rest des Landes. Und einen Ruhetag müsse man dem Team auch zugestehen, sagte er, nachdem Schenk diesbezüglich eine andere Regelung "für unsere schöne Eisdiele" gefordert hatte.

Er wolle auch mal die Möglichkeit haben, dort mit Kunden mittags einen Kaffee zu trinken oder sich dort auch abends zu treffen, kritisierte Kaya. Doch das Eiscafé ist, außer am Wochenende, von 11 bis 14 Uhr und dann wieder ab 18 Uhr geschlossen. Diese Zeiten "sind bei diesem Wetter mehr als unbefriedigend", stellte – bei allem zuvor geäußerten Verständnis – auch Kreiter fest und bot sogar an, potenziellen Aushilfen den Kontakt zu vermitteln.