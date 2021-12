Kirchardt. (pol/mare) Beim Brand eines Wohnhauses in Kirchardt am Mittwoch ist eine Person ums Leben gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Wohnhausbrand in Kirchardt - die Fotogalerie











































Wie die Polizei berichtet, war der Brand gegen 12.35 Uhr in dem Haus im Gewerbegebiet ausgebrochen. "Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude in Vollbrand", erklärte Kreisbrandmeister Bernd Halter. Die Feuerwehren aus Kirchardt, Ittlingen, Bad Rappenau und Heilbronn waren mit einem starken Personalaufgebot mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Rauchsäule war von Weitem sichtbar. "Der Anfangsverdacht einer im brennenden Haus eingeschlossenen Person bestätigte sich später leider", so Halter.

Ein Mann war von Flammen und Rauch eingeschlossen. "Es kam jede Hilfe zu spät", teilte Polizei-Einsatzleiter Oliver Last vor Ort gegenüber der RNZ mit. Die eingesetzten Feuerwehr-Kräfte konnten ein Übergreifen auf eine unmittelbar angrenzende Firmenhalle verhindern. Auch Bürgermeister Gerd Kreiter kam am Mittag an die Einsatzstelle und zeigte sich bedrückt "dass es hier ein Todesopfer gegeben hat." Brandermittler und Kräfte der Kriminaltechnik kamen am Nachmittag an die Einsatzstelle. "Sie können das Haus aber aufgrund der Hitze und herabstürzender Teile vorerst nicht betreten", sagte Oliver Last.

Update: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 14.48 Uhr