Zwei Gruppen des Kindergartens Ortsmitte in Kirchardt befinden sich aufgrund einer an Corona infizierten Erzieherin nun in Quarantäne. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Kirchardt.(fsd) Seit Wochen belegt Kirchardt mit seinen Corona-Fallzahlen gemessen an der Einwohnerzahl den traurigen Spitzenplatz in der landkreisweiten Corona-Statistik. Doch nun gibt es zumindest "einen kleinen Lichtblick", wie Bürgermeister Gerd Kreiter einschätzt.

Über das Wochenende ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in der 6000-Einwohner-Gemeinde von 39 auf 25 gesunken (Stand: 2. November, 15 Uhr). "Das ist aber kein Grund zur Entwarnung. Das kann jederzeit wieder aufflammen. Und mit 25 ist die Zahl immer noch hoch", betont er im Gespräch mit der RNZ.

Beim Reihentest nach den Corona-Fällen im Kindergarten und in der Schule in Berwangen seien keine weiteren Personen positiv getestet worden. Nun habe es aber einen weiteren Kindergarten getroffen, erklärt Kreiter. In der Einrichtung in der Ortsmitte sei eine Erzieherin mit Covid-19 infiziert. Bekannt wurde dies am zurückliegenden Wochenende. Zwei Gruppen befinden sich laut Kreiter nun in Quarantäne. Die betroffenen Kinder und die Erzieherinnen werden am Dienstag auf das Virus getestet.

Eine leicht erfreuliche Entwicklung zeigt sich auch in anderen Landkreis-Kommunen. In Bad Rappenau ist Zahl der Infizierten von 22 auf 17 und in Gemmingen von 16 auf fünf gefallen. In Ittlingen sind fünf (sieben) und in Siegelsbach zwei (drei) Menschen infiziert. Ein Plus von 33 auf 36 verzeichnet hingegen Eppingen. Die Zahl der Neuinfektionen lag in den vergangenen sieben Tagen bei 506. Der kritische Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt bei 172 Personen pro Woche.