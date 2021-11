Ab 2022 müssen Eltern fürs Essen tiefer in die Tasche greifen. Foto: Indes Schmiedl

Kirchardt. (isi) Die Mensagebühr liegt in der Gemeinde seit Jahren bei stabilen 2,75 Euro pro Essen und Kind im Wochenabo. Nun hat die Mensaleitung darum gebeten, die Preise für die warmen Mahlzeiten anzuheben, da die Kosten für Lebensmittel enorm gestiegen sind.

Früher wurden pro Woche rund 500 Euro für Lebensmittel ausgegeben, inzwischen sind es 700 Euro. Auch die Personalkosten sind in den vergangenen fünf Jahren tarifbedingt gestiegen. In der Mensa wird täglich frisch gekocht und von der Birkenbachschule aus auch der benachbarte Kindergarten in der Goethestraße mit warmen Mahlzeiten versorgt. Gut 120 Essen werden täglich zubereitet.

Nun hat sich der Gemeinderat darauf verständigt, dass die Kinder oder ihre Eltern künftig für ein warmes Mittagessen 35 beziehungsweise 40 Cent mehr bezahlen müssen. Ab 1. Januar 2022 kostet das warme Einzelessen 3,40 Euro für Kinder und 3,10 Euro im Abo. Das Essen für Lehrkräfte steigt von 4,40 auf fünf Euro beziehungsweise von 4,20 auf 4,70 Euro im Wochenabo. Damit liegt Kirchardt im Vergleich mit umliegenden Gemeinden im mittleren Segment, der Durchschnittspreis liegt bei 3,60 Euro. Lediglich in Sinsheim mit 2,50 Euro wurden die Gebühren seit Jahren nicht erhöht. Bei einer Gegenstimme wurden die höheren Gebühren beschlossen.