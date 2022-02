Kirchardt. (isi) Was lange währt, wird gut, sagt ein Sprichwort: Die vom Verkehr überlasteten Knotenpunkte in der Kirchardter Ortsmitte sollten eigentlich in diesem Jahr ausgebaut werden. Nun dreht die Angelegenheit noch einmal eine Runde: Nachdem im Jahr 2018 der Umbau der Kreuzung vor dem Bankengebäude in einen Kreisverkehr aus Platzmangel von der übergeordneten Behörde abgelehnt worden ist, wird der Vorgang nun noch einmal geprüft.

"Zwei Ortschaften weiter, in Kirchhausen, ist ein Kreisverkehr entstanden, der einen Durchmesser von 26 Metern hat. Das ist also eine ähnliche Situation wie bei uns", begründete Bürgermeister Gerd Kreiter die erneute Prüfung in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend. Im Nachbarort scheint an der B39 in der Einmündung Hausener Straße das zu funktionieren, wovon die Kirchardter träumen: ein reibungsloser Verkehrsfluss im Berufsverkehr. "Wir wollen nichts unversucht lassen, daher haben wir die Straßenverkehrsbehörde noch einmal angeschrieben, um den Vorgang prüfen zu lassen", informierte der Bürgermeister den Gemeinderat. Schließlich werde viel Geld in den Ausbau der Kurve investiert, vielleicht gibt es ja eine Lösung, die besser ist. Die Straßenbauverwaltung habe zugesagt, diese Fragestellung noch einmal zu prüfen.

Eigentlich war geplant, noch in diesem Jahr die enge Kurve vor dem künftigen Rathaus zu verbreitern. Denn wenn sich zwei Lastwagen in der Kurve begegnen, wird es nicht nur ziemlich eng, sondern manchmal weichen die Fahrzeuge auch auf die Bürgersteige aus und gefährden so die Fußgänger. Beim Ausbau der Kreuzung sollte eine Rechtsabbiegespur entstehen, sodass wenigstens der Verkehrsfluss ein wenig besser werde. Der Umbau des Knotenpunkts löst zwar die Probleme des Begegnungsverkehrs, doch der Rückstau in Richtung Berwangen wird wohl zum größten Teil bleiben, befürchten viele.

Da die Baumaßnahmen nun erst einmal gestoppt sind, bis der Kreisverkehr geprüft ist, kann auch die andere enge Kreuzung in der Sinsheimer Straße in Richtung Grombach nicht ausgebaut werden. Die Baumaßnahmen sollten in einem Zug geschehen, sagte der Bürgermeister. Denn nicht nur die B39, die durch den Ort führt, soll nach dem Entschärfen der Knotenpunkte einen neuen Belag erhalten, auch die Umleitungsstrecken, die um Kirchardt herum führen werden, müssen ausgeschildert sein und verursachen Kosten.

"Wir sollten die Chance nutzen. Die Wirkung eines Kreisverkehrs wäre deutlich besser", befand Gemeinderat Gerd Wolf. Auch sein Ratskollege Jürgen Czemmel bekräftigte, dass nach einer optimalen Lösung gesucht werden solle.