Der Kindergarten in der Goethestraße wird momentan saniert. In Kirchardt werden dringend Betreuungsplätze benötigt - ein Interimskindergarten soll für Abhilfe sorgen. Foto: Ines Schmiedl

Kirchardt. (isi) Im neuen Haushalt wurden 50.000 Euro eingestellt, um eine weitere Kindergartengruppe kurzfristig eröffnen zu können. Dieses Geld wird jetzt sogar schneller benötigt als gedacht. Derzeit wird der Kindergarten Goethestraße saniert, und die Kindergartenkinder werden in frei gewordenen Klassenräumen der benachbarten Birkenbachschule betreut. Diese Räume im Erweiterungsbau eins wurden im vergangenen Jahr extra dafür umgebaut. Bis zum Sommer soll der Kindergarten in der Goethestraße renoviert sein und die Kinder zurück in ihre Einrichtung können.

Doch die Nachfrage nach Kindergartenplätzen in Kirchardt ist so groß, dass in den Räumen im Schulerweiterungsbau ein Interimskindergarten eingerichtet wird. Das hat der Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen. Es wird eine neue Kindergartengruppe mit 25 Plätzen für Kinder über drei Jahren eingerichtet.

Eine eigene Einrichtung wird es zunächst nicht werden, sie wird an einen anderen Kindergarten angegliedert. "Es wird derzeit geprüft, ob diese eingruppige Einrichtung mit den Kindergärten Goethestraße oder Hauptstraße vernetzt werden kann", erklärte Bürgermeister Gerd Kreiter. Das soll bis zur nächsten Gemeinderatssitzung geprüft werden, damit das Gremium darüber entscheiden kann.

Im Interimskindergarten ist eine Öffnungszeit bis 14 Uhr vorgesehen. 2,5 Personalstellen werden dafür geschaffen. Langfristig könnte sich die Verwaltung eine fünfte Kindertageseinrichtung im Erweiterungsbau der Birkenbachschule vorstellen. Doch zunächst ist es eine Übergangslösung. "Aber wir gehen davon aus, dass wir auch nach 2021 dauerhaft einen höheren Bedarf an Kindergartenplätzen haben werden", sagte Kreiter.