Kirchardt. (guz) Bereits im Juli will die Deutsche Giganetz GmbH (DGN) in Kirchardt für ihr Glasfaser-Netz werben, das spätesten bis Ende 2024 auch in der Gemeinde für schnelle Datenübertragung sorgen soll. Der Gemeinderat hat am Montag einem entsprechenden Kooperationsvertrag zwischen der Kommune und der DGN bei einer Enthaltung zugestimmt. Unter anderem verpflichtet sich die Gemeinde darin, die Aktivitäten der DGN zu unterstützen. Falls sich in der "Vorvermarktungsphase" mindestens 35 Prozent der Kirchardter Haushalte für zwei Jahre an die DGN binden und sich Glasfaser direkt ins Haus legen lassen, soll der Ausbau für die Gemeinde nahezu kostenlos sein. Falls nicht, muss neu überlegt und eventuell nachverhandelt werden.

Dr. Andreas Schumm, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF), ist inzwischen in vielen Landkreiskommunen bekannt. Seit Wochen rührt er in den Gemeinden die Werbetrommel für das Vorhaben der DGN, deren Kooperation mit der Wirtschaftsregion vor wenigen Tagen auch vertraglich besiegelt wurde. Wie mehrfach berichtet, hat sich das junge Hamburger Unternehmen bei einem von der WHF für die Mitgliedskommunen gestarteten Markterkundungsverfahren als dasjenige erwiesen, das – nach derzeitigem Kenntnisstand – die Ausbauwünsche der Region am besten erfüllen will.

Ob es das aber auch tatsächlich kann, das wurde in Kirchardt durchaus kritisch hinterfragt. "Wie habe ich die Sicherheit, dass die Kosten im Rahmen bleiben?" wollte etwa SPD-Gemeinderat Josef Kaja von Schumm wissen, und Philipp Kumpf (FUW) fragte angesichts des erst 2019 gegründeten Unternehmens nach dessen Kompetenz. Schumm erläuterte, dass die Gründer jahrelange Erfahrungen in anderen Telekommunikationsunternehmen gesammelt hätten und als junges Unternehmen ohne "Altlasten" an den Start gingen, dass hinter der DGN kapitalstarke Investoren steckten, die drei Milliarden Euro bereitstellten, und – auf Kayas Frage –, dass die DGN schließlich am Markt bestehen müsse, also ein Interesse daran habe, die Kunden langfristig an sich zu binden. Und weil die DGN ihr neues Netz nach zwei Jahren auch anderen Anbietern zugänglich machen muss, funktioniere dies nur, wenn die Kunden auch zufrieden sind und marktübliche Preise bezahlen.

Bürgermeister Gerd Kreiter erinnerte daran, dass eine Studie im Jahr 2018 ergeben hatte, dass der Glasfaserausbau in Kirchardt (damals!) mehr als sechs Millionen Euro kosten würde. "Große Leistung für weniger Geld bekommen Sie bei keinem Unternehmen", entgegnete Kreiter auf den Einwurf von Joachim Hartmann (SPD), der die von der DGN bereits nach wenigen Monaten vorgesehene Preiserhöhung für die Kunden thematisierte.

Da Kirchardt laut Schumm in "Ausbauphase 1" eingestuft wurde, könnten die Bauarbeiten schon im August oder September dieses Jahres beginnen. Dass dafür sämtliche Gehwege in der Gemeinde bis in 60 Zentimeter Tiefe aufgebaggert werden müssen, weil die empfindliche Glasfaser möglichst sicher liegen soll, ist dabei das eine; dass auf die Kunden je nach ihren Bedürfnissen noch weitere Kosten für die Ertüchtigung der häuslichen Infrastruktur zukommen, das andere. Außerdem verdeutlichte Schumm auf Nachfrage von Eduard Steigerwald (FUW), dass vorhandene Leerrohre nur dann genutzt werden können, wenn sie nicht zu alt sind und zwischen den Ortsteilen verlaufen. Leerrohre in Straßenzügen können hingegen voraussichtlich kaum genutzt werden, well sie für die Hausanschlüsse jeweils aufgeschnitten werden müssen. Das mag vor allem in Kommunen, die in den vergangenen Jahren vermeintlich in die Zukunftssicherheit viel Geld investiert haben und bei allen Straßen- oder Kanalbauarbeiten Leerrohre gleich mitverlegen ließen, nun für einiges Stirnrunzeln sorgen. Früher legte man Leerrohre, um für einige Orte überhaupt einen Netzanbieter zu finden. Heute werden sie aber offenbar nicht mehr gebraucht. "Wir werden versuchen, unsere Leerrohre ins Konzept der DGN einzubinden", versprach Kreiter angesichts dieses Umstandes.

Wie sehr sich die Zeiten geändert haben und wie stark der regionale Markt inzwischen umkämpft ist, den früher oft keiner bedienen wollte, zeigt ein Hinweis von Hartmann. Er berichtete, dass Mitarbeiter des konkurrierenden Netzbetreibers BBV kürzlich in Berwangen "intensiv geworben" hätten. "Die Leute sind ziemlich verunsichert, ob sie Verträge abschließen sollen", berichtete Hartmann und forderte die Gemeindeverwaltung auf, die Bürger umfassend zu informieren. Bürgermeister Kreiter bestätigte, dass die BBV, die aktuell viele Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis mit Glasfaser erschließt, inzwischen auch im Landkreis Heilbronn tätig geworden ist. Die Vermarktung in Kirchardt sei inzwischen aber eingestellt worden.