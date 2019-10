Kirchardt. (isi) Die Birkenbachschule ist seit diesem Schuljahr eine Grundschule. Derzeit wird das Schulgebäude saniert, und die einstigen Erweiterungsbauten für die Werkrealschule dienen den Schülern als Ausweichquartiere. Wenn die Sanierungen im kommenden Jahr abgeschlossen sind, stehen die beiden Gebäude leer.

Einstimmig hat der Gemeinderat jetzt einer neuen Nutzung zugestimmt und damit den Weg für Umbauarbeiten frei gemacht. Gleich vier Probleme will die Gemeinde in den beiden Bauten lösen. Im Erweiterungsbau I, der nahe dem Kindergarten Goethestraße steht, könnte eine Kinderkrippe eingerichtet werden. Platz wäre hier für zwei Gruppenräume, einen weiteren Gruppenraum für jüngste Besucher sowie einen Bewegungsraum mit anschließendem Geräteraum. Auch Toiletten, ein Personalraum, ein Büro sowie ein Elternsprechzimmer sind vorgesehen. Vor dem Gebäude soll ein Spielplatz angelegt werden. Der Bedarf an weiteren Kindergartenplätzen in Kirchardt ist groß. Im Erweiterungsbau II, der in Richtung Rathaus steht, kommen gleich drei Einrichtungen unter.

Im Untergeschoss wird künftig ein Jugendhaus eingerichtet, mit eigenem Eingang, Gruppenräumen, Büro, Teeküche, Lagermöglichkeiten sowie einer "Zockerecke". Die Treppe vom Untergeschoss ins Erdgeschoss wird abgerissen, der Boden wird geschlossen. Denn über dem Jugendhaus entsteht das Bürgerzentrum. Hier soll ein rund einhundert Quadratmeter großer Saal mit 110 Sitzplätzen entstehen sowie ein Stuhllager, eine Teeküche, einige Lagerräume und zwei Vereinsräume, die von mehreren Organisationen genutzt werden. Bislang haben sie nur einen Raum im Rathaus, den sie sich teilen.

Genau über dem künftigen Bürger- und Vereinszentrum soll die Ortsbücherei ihr neues Domizil erhalten. Das seitherige Gebäude in der Hauptstraße 6 ist weder barrierefrei noch gedämmt. Das Obergeschoss im Erweiterungsbau II wird über einen Aufzug barrierefrei erschlossen; mit diesem lassen sich auch Stühle vom Bürgerzentrum nach oben transportieren, etwa für Lesungen.

Die Bücherei wird dann über vier große Räume verfügen, in denen die rund 13.000 Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Platz finden und auch genügend Raum für Lesungen oder andere Veranstaltungen bleibt. "Der wohnliche Charakter der bisherigen Bücherei soll auch im neuen Domizil erhalten bleiben", sagte Planer Jochen Wilfert.

Wenn die Gemeinde auf den rund 1600 Quadratmetern Fläche alles so umsetzen will, wie jetzt aufgelistet wurde, werden laut Wilferts Kalkulation fast 3,7 Millionen Euro nötig. Davon sind rund 2,3 Millionen Euro reine Baukosten: Allein 1,7 Millionen Euro müsse man in die Gebäudehülle investieren. Auch das benötigte Mobiliar sei in der Kostenschätzung mit gut 265.000 Euro enthalten. Aufgelistet kostet der Kindergarten etwa 1,1 Millionen Euro, die Bücherei 580.000 Euro, der Bürgersaal mit den Vereinsräumen gut 760.000 Euro, die Jugendräume 516.000 Euro; gut 700.000 Euro bleiben für allgemeine Maßnahmen. Die Baukosten für den Spielplatz vor dem Kindergarten sind in dieser Kostenschätzung noch nicht enthalten.

"Wir haben derzeit einige Großbaustellen im Ort. Es ist klar, dass es eine Weile dauert, bis alles umgesetzt ist", stellte Bürgermeister Gerd Kreiter klar. Die Entwurfsplanung soll jetzt eingereicht werden, um Fördermittel zu beantragen. Die Gemeinde hofft auf Zuschüsse von 50 bis 60 Prozent. Nur mit diesen Geldern können die nicht mehr benötigten Schulgebäude tatsächlich umgebaut werden.