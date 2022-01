Kirchardt. (jubu) Dass dieser Einsatz im neuen Jahr noch einmal heikel werden könnte, hatte wohl niemand gedacht, als die Feuerwehr in Kirchardt am Silvesterabend nach getaner Arbeit ins Gerätehaus zurückkehrte. Am 31. Dezember wurde die Wehr zu einem Brand auf das Gelände einer holzverarbeitenden Firma im Industriegebiet gerufen. In einem Silo für Holzspäne hatte sich ein Brand entwickelt, der in mühsamer Arbeit durch die Wehrleute gelöscht werden musste.

In der Nacht auf Sonntag brach dann erneut ein Feuer in dem mit 300 Tonnen Spänen gefüllten Silo aus. Während der Nachlöscharbeiten, die bereits am Abend begonnen hatten, kam es gegen 3 Uhr in der Nacht zu einer sogenannten Durchzündung: Über 20 Meter hohe Flammen schlugen nach Feuerwehrangaben in den Nachthimmel. Nochmals wurde Alarm ausgelöst und die Drehleiter sowie weitere Kräfte der Bad Rappenauer Feuerwehr hinzugerufen.

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, teilte die Feuerwehr vor Ort auf Nachfrage mit. Erst Sonntagfrüh konnte wieder Entwarnung gegeben werden.