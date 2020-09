Kirchardt. (fsd) Die Gemeinde Kirchardt erschließt momentan am östlichen Ortsrand ein neues Baugebiet. Es befindet sich nördlich des Rewe-Kreisverkehrs an der B 39 am Ortsausgang in Richtung Bad Rappenau-Fürfeld am Waldrand und trägt den Namen des bisherigen Gewanns "Metzgersrain". Die Erschließung ist voraussichtlich im Mai 2021 abgeschlossen. Ab diesem Freitag geht die Kommune in die Vermarktung der gemeindeeigenen Wohnflächen und startet die Bewerbungsphase. Bis einschließlich 25. Oktober können sich potenzielle Bauleute um eines der begehrten Areale bewerben.

Die Gemeinde verfügt über 14 Plätze. Elf davon werden in den nächsten Monaten freihändig verkauft. Drei weitere Bauplätze sollen im Jahr 2021 nach dem Bieterverfahren verkauft werden. Die restlichen Plätze befinden sich in privater Hand. Ein Quadratmeter Bauland im "Metzgersrain" kostet 285 Euro.

Die Bewerbungsunterlagen sowie alle sonstigen Informationen zum Verkauf dieser Bauplätze sind bei der Gemeinde Kirchardt im Liegenschaftsamt erhältlich (Telefon 07266 / 20816, E-Mail: Thomas.Seemann@Kirchardt.de) oder auf der Homepage der Gemeinde www.kirchardt.de unter "Bauplätze" abrufbar. Weitere Baugebiete befinden sich in der Vorplanung und stehen frühestens in zwei bis drei Jahren zur Verfügung, informiert die Verwaltung.

Die Gewerbeplätze im "Metzgersrain" stehen derzeit aber nicht zum Verkauf. Auf einem davon soll in Kirchardt nun die Ansiedlung des Drogeriemarkts "Rossmann" von einem Projektentwickler realisiert werden. Nach langem Hin und Her hatte sich der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung Anfang August dafür ausgesprochen. Es war dasselbe Abstimmungsergebnis wie bereits in einer nicht öffentlichen Sitzung. Doch ein Formfehler, auf den ein örtlicher Unternehmer, der ebenfalls im "Metzgersrain" ansiedeln wollte, aber den Kürzeren gezogen hatte, hingewiesen hatte, machte eine erneute Ratsdebatte nötig. Auf dem zweiten Gewerbegrundstück soll ein Fliesenfachmarkt gebaut werden.