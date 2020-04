Zwischen dem heiligen Nikolaus, der Maria und den Aquarellbildern seines Onkels in seinem privaten Wohnzimmer: So haben ihn die Menschen um Berwangen im Gedächtnis. Dieter Ohnemus, engagierter Geistlicher und protestantisches Urgestein, ist gestorben. Foto: Oliver Schüle

Von Oliver Schüle

Kirchardt-Berwangen. Im Alter von 78 Jahren ist der evangelische Pfarrer Dieter Ohnemus verstorben. Vor 13 Jahren ging er in Berwangen in den wohl verdienten Ruhestand. Nachdem er dort elf und insgesamt 33 Jahre als Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche in Baden wirkte.

Seine südbadische Herkunft hat er in seinem alemannisch gefärbten Dialekt nie verleugnet. Was ein Grund dafür war, weshalb er bei den Menschen mit seiner herzlichen und verbindlichen Art stets ankam. Ein Kleingeist war er nie gewesen, weder menschlich noch theologisch. Eigentlich wollte er ja Lehrer im höheren Schuldienst werden – wie sein Vater. Doch nach sechs Semestern Lehramt studierte er schließlich evangelische Theologie mit Ziel aufs Pfarramt.

Als junger Theologe war er dann auch auf der weiten Welt zuhause: Nach dem Studium verschlug es ihn erst einmal für zwei Jahre nach Argentinien. Über ein Austauschprogramm des ökumenischen Rats der Kirchen studierte er zwei Semester an der kirchlichen Hochschule in Buenos Aires.

Nicht zuletzt durch zahlreiche Vertretungs-Pfarrdienste in Montevideo lernte er dort Land und Leute kennen. Das bereicherte dann auch das beschauliche Berwanger Gemeindeleben. Denn neben vielen Besuchen bekannter südamerikanischer Theologen im kleinen Kraichgaudorf war der Gegenbesuch einer Berwanger Reisegruppe einer der unbestrittenen Höhepunkte seiner Kraichgauer Amtszeit. "Vor allen die Seelsorgekontakte waren für mich wichtig" meinte er anlässlich seiner Pensionierung im Jahr 2007 rückblickend auf seine Dienstzeit als Pfarrer. "Man muss auch ein Stück weit den Alltag der Menschen in seiner Gemeinde mitbekommen." Motto und Wahlspruch war ihm dabei der erweckungstheologische Ansatz von August Neander (1789-1850). Mit seinem Wort "pectus est quod facit theologum" ("das Herz ist es, das den Theologen ausmacht") war er stets auf der Suche nach dem Menschen als Subjekt im Glauben. Der Gottesdienst stand für Pfarrer Dieter Ohnemus dabei immer im Mittelpunkt: "Das hat mir Kraft gegeben."

Strukturelle Veränderungen in der Evangelischen Landeskirche konnte auch er nicht aufhalten. Mit seinem Weggang wurde Berwangen an die Kirchardter Pfarrstelle angeschlossen.