Kirchardt. (jubu/mare) In der Salinenstraße in Kirchardt-Berwangen ist am Mittwochnachmittag ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Dabei kam ein Hase ums Leben.

Gegen 16.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Heilbronn eine starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude in Berwangen gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache war es im Dachgeschoss des bewohnten Mehrfamilienhauses zu einem Brand gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an. "Vor Ort war eine starke Rauchentwicklung aus der Wohnung zu sehen", berichtete Feuerwehrkommandant Markus Bucher vor Ort gegenüber der RNZ.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und gelöscht. "Später stellte sich dann heraus, dass in dem Feuer ein kleiner Stall und ein Hase der sich darin befunden hatte verbrannten", so Bucher weiter.

Die Familie konnte sich rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchardt und Berwangen waren mit drei Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort. Während der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt gesperrt werden, der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet.

Update: Mittwoch, 8. Januar 2020, 17.48 Uhr