Kirchardt. (cbe) Hat jemand absichtlich das Dienstauto von Bürgermeister Gerd Kreiter zerkratzt? Am letzten Augustwochenende wurde die komplette rechte Seite des Audi A4, dessen Kühlerhaube und ein Scheinwerfer mit einem spitzen Gegenstand tief eingeritzt. Dies teilt die Verwaltung mit. Dabei entstand Schaden von über 10.000 Euro.

Das relativ neue Leasingfahrzeug stand über Nacht vor dem Rathaus. Dort steht es normalerweise nicht über Nacht. Wie Kreiter auf RNZ-Nachfrage erklärte, war er in dieser Zeit im Urlaub. Und Audi hatte wegen eines Bauteils, das getauscht werden müsse, dazu geraten, das Auto nicht in die Garage zu stellen, da Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden könne. Vor diesem Hintergrund habe er das Auto am Rathaus stehen lassen – so hätten es zudem auch andere Mitarbeiter nutzen können.

Ob dem Täter klar war, dass er das Auto des Bürgermeisters beschädigt? Bei dieser Frage will sich Kreiter nicht festlegen. Fest steht aber: Viele Kirchardter wissen, dass Kreiter seit Jahren einen Audi A4 fährt, dessen Kennzeichen HN-KI enthält. "Mir ist sehr daran gelegen, den Täter zu finden", betont der Bürgermeister. "Nicht, weil es mein Dienstwagen ist, sondern weil der Schaden zu Lasten der Allgemeinheit geht." Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinde für Hinweise eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Dies habe gut funktioniert, als er bei der Stadtverwaltung Bad Rappenau gearbeitet hat, berichtet Kreiter.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise sollten der Polizei in Bad Rappenau, Babstadter Straße 11, Telefon 07264 / 95900, mitgeteilt werden; alternativ an jede andere Polizeidienststelle.