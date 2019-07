Kirchardt. (pol/dore) Ein 41 Jahre alter Mann starb am Dienstagnachmittag nach einem Unglück in der Beethovenstraße in Kirchardt. Das berichtet die Polizei.

Gegen 13.45 Uhr hatte der Mann mit einem kleinen Autotransporter einen Pkw abholen wollen. Als er bereits ausgestiegen war, rollte der führerlose Mercedes-Transporter los.

Der Mann rannte laut Polizei hinterher und versuchte, den rollenden Wagen anzuhalten. Er konnte zwar die Fahrertür öffnen, der Transporter rollte jedoch gegen einen Baum. Dabei wurde der 41-Jährige kurzzeitig eingeklemmt. Wie die Polizei berichtet, konnte er sich noch selbst befreien. Er zog sich aber so schwere Verletzungen zu, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb, so die Beamten weiter.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Spezialisten des Unfallaufnahmediensts der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg versuchen nun herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte.