Kirchardt. (isi) Geschlossen hat der Gemeinderat der freihändigen Vergabe von elf Bauplätzen im Neubaugebiet "Metzgersrain" in seiner öffentlichen Sitzung am Montagabend in der Festhalle zugestimmt. 48 Bewerber hatten sich um die Grundstücke am Ortsrand von Kirchardt beworben.

Die Verwaltung hatte einen Fragenkatalog erarbeitet, nach dem die Bewerber eingeordnet wurden. Kriterien waren unter anderem der Familienstand, die Anzahl der Kinder sowie Aktivitäten in örtlichen Vereinen oder andere Ehrenämtern. Ausgewirkt hat sich auch, ob die Bewerber Einheimische, Rückkehrer nach Kirchardt oder Ortsfremde waren. Den Bewerbern stand es frei, überhaupt Angaben zu machen.

"Wir haben uns vorher viele Gedanken gemacht, da wir erwartet haben, dass es viel mehr Bewerber als Grundstücke gibt", sagte Bürgermeister Gerd Kreiter. Deshalb sollten die Vergabekriterien nachvollziehbar sein, falls ein enttäuschter Bewerber den Rechtsweg beschreiten will, um an ein Grundstück zu kommen. "Bei der Vergabe haben wir versucht, das ganze Spektrum abzudecken." So kamen Familien ebenso zum Zug wie junge Paare mit Kinderwunsch oder eine im benachbarten Gewerbegebiet ansässige Firma, die Betriebswohnungen bauen möchte.

Nun werden die elf Bewerber, die bei der Grundstücksvergabe berücksichtigt werden sollen, von der Gemeindeverwaltung angeschrieben. "Wir hoffen, dass alle die Grundstücke kaufen können", sagt der Bürgermeister. Bis Anfang des kommenden Jahres wird sich entscheiden, ob dem so ist. Denn vielleicht haben sich die Umstände bei dem einen oder anderen Bewerber geändert, eventuell kann jemand die Finanzierung nicht stemmen. In diesem Fall soll es eine zweite Vergaberunde geben.

Parallel dazu werden Anfang kommenden Jahres drei Bauplätze nach Höchstgebot vergeben. Der Zeitraum wird noch bekanntgegeben. In dieser Zeit können Bewerber ein Gebot schriftlich abgeben. Am Ende der Phase werden im Rathaus alle eingegangenen Schriftstücke geöffnet. Die drei, die die höchsten Gebote abgegeben haben, erhalten jeweils ein Grundstück. Auch dieser Vorgehensweise hat der Gemeinderat zugestimmt.

Derzeit werden die Bauplätze im Wohngebiet "Metzgersrain" erschlossen. Schon seit Monaten arbeiten die beauftragten Firmen am Bau der Zufahrt sowie der Anliegerstraße, die ringförmig durch das neue Wohngebiet führen wird. Die beiden Gewerbegrundstücke direkt am Kreisverkehr sind zu einem früheren Zeitpunkt an Interessenten verkauft worden. Einstimmig hat der Gemeinderat jetzt die Hausnummern bestimmt, die künftig alle Grundstücke im neuen Wohngebiet haben werden. Bis zum Frühjahr sollen die Erschließungsarbeiten abgeschlossen sein, damit die neuen Bauherren zügig mit dem Bau ihrer neuen Häuser beginnen können.