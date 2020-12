Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim/Östringen. Es gibt sie noch. Die kleinen, wunderbaren Geschichten zur Weihnachtszeit – auch in Corona-Zeiten. So wie die von der Spendenaktion von Chloe Bungert. Mit 24,33 Euro fing alles an. So hoch war die Summe ihres ganzen Taschengelds, das die Siebenjährige für den Mannheimer Verein Kinderhospiz Sterntaler spenden wollte.

"Als sie zu mir in die Ergotherapie kam und mir das erzählte, bekam ich vor Rührung fast Tränen in den Augen", sagt Reittherapeutin Rebecca Schlapp aus Neckarbischofsheim. Chloe, die in Östringen wohnt, hatte erfahren, dass Schlapp regelmäßig für das Kinderhospiz spendet und auch in diesem Jahr die dortigen Weihnachtsbäume gesponsert hatte. "Im Religionsunterricht war über das Thema Spenden gesprochen worden und Chloe kam mit einer Spendendose nach Hause", erzählt Mutter Jennifer von dem Beginn dieser kleinen Idee, die schon in kurzer Zeit eine nicht erwartete Eigendynamik entwickelte. Schlapp verdoppelte spontan den Betrag, und die Mutter rundet das Ganze auf 50 Euro auf.

Doch damit nicht genug, denn Chloe hat Freunde und Familie angerufen und Werbung für ihre Spendenaktion gemacht. Das Resultat: Aus 50 Euro wurden schnell 225 Euro. Und es ging noch weiter, denn gemeinsam richtete man ein Konto ein und verbreitete dies über die sozialen Medien – mit dem Ziel, bis zum 14. Dezember 1000 Euro zu erreichen. "Ich habe Chloe erklärt, dass das gerade in der aktuellen Zeit schwierig wird, aber sie sagte, dass jeder Euro zählt."

Zuvor hatte sich sogar das Kinderhospiz bei Chloe gemeldet, als man dort von der Aktion erfahren hatte. "Mega-, megasüß und du kannst stolz darauf sein, dass du den Kindern hier hilfst. Vielen, vielen Dank." Bereits am Mittwoch vergangener Woche um 21.30 Uhr war die 1000-Euro-Marke geknackt.

"Wir sind alle total überwältigt über so viele Herzmenschen. Damit hätten wir nie im Leben mit gerechnet", sagt Jennifer Bungert, die die Reaktion ihrer Tochter auf Video festhielt. Chloe machte sogar einen Luftsprung.

Innerhalb von drei Tagen standen auf dem Spendenkonto 1400 Euro, nachdem man das Ziel auf 1500 Euro hochgesetzt hatte und die Aktion erst am 18. Dezember endet. Jetzt wurde auch diese Summe erreicht, neues Ziel sind 2000 Euro. "Wir bedanken uns für jede einzelne Spende für das Kinderhospiz Sterntaler", sagen Chloe, ihre Mutter Jennifer und Rebecca Schlapp, die versprechen, dass jeder Euro ankommt.

Info: Gespendet werden kann auf das "PayPal"-Spendenkonto https://paypal.me/pools/c/8v0rGrsZok, direkt bei Jennifer Bungert, E-Mail: jjenn270@gmail.com, oder bei Rebecca Schlapp, Telefon 07263 / 7099994.