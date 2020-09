Von Gabriele Schneider

Sisheim-Steinsfurt. Die Zahl der Projekte hielt sich beim Freiwilligentag unter dem Motto "Wir schaffen was!" in Grenzen: Als einzige Gruppe in Sinsheim machte der evangelische Kindergarten Steinsfurt mit, das aber schon zum sechsten Mal. Zehn Helfer hatten sich dort eingefunden und brachten die Außenanlage wieder auf Vordermann. Der 20 Jahre alte Kletter- und Spielturm sollte abgeschliffen und lackiert, die Rutsche abgeschmirgelt und ebenfalls frisch lackiert, eine Schaukel gerichtet und die Bobbycar-Straße mit Wiesen- und Blumenbildern verschönert werden.

"Je nach Talent konnten die Helfer wählen, ob sie lieber zu den Schleifern oder zu den Malern gehören wollten", erklärte Kindergarten-Leiterin Rahel Lang. Sie und ihre Kollegen hatten die Aufgaben im Vorfeld genau geplant. Und auf der Projektseite im Internet angeregt, dass jene Helfer, die ein Handschleifgerät haben, dies mitbringen. Zum Amüsement der Organisatoren standen am Samstag dann acht Geräte zur Verfügung.

Den "Grundriss" der Bobbycar-Straße hatte Lang auf den Boden gezeichnet, nachdem der Elternbeirat der Einrichtung im vergangenen Jahr neue Bobbycars geschenkt hat. Aktuell gibt es dort rund zehn der beliebten Fahrzeuge für Kinder. Nun wurde eine farbenfrohe Straße mit Blumen, Fußspuren, Parkplätzen und vielem mehr gestaltet.

Kreativität und Naturverbundenheit sind den Erzieherinnen wichtig. Angelika Bethke, die viele Blumen auf die Bobbycar-Straße malte, ist für Natur- und Musikpädagogik zuständig. Zum inklusiven und integrativen Kindergarten gehören unter anderem ein Insektenhotel, eine Räuberhöhle und zwei Hochbeete, in denen von den Kindern Zutaten fürs Frühstück angebaut werden. Dieses Jahr wurde der Kindergarten auch als "Clever-in-Sonne-und-Schatten-Kita" ausgezeichnet. Denn hier erfahren die 45 Kinder auch, wie sie sich bei Sonne schützen können oder wie sie sich richtig eincremen, erklärt Lang.

Mit angepackt haben bei der vierstündigen Aktion mehrere Mitarbeiter der Volksbank Kraichgau, ein paar Erzieher und weitere Helfer, darunter auch zwei Bewohner des "Hoffnungshauses" und dessen Hausmeister Thomas Ganz.

Um die Materialkosten für den Freiwilligentag stemmen zu können, bewarb sich der Kindergarten um einen Gutschein. Mit Erfolg: Für 200 Euro konnten sich die Organisatoren beim Baumarkt eindecken. "Erst danach legten wir uns einen genauen Schlachtplan fest", erzählt Lang. Auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht schaute mit dem Fahrrad vorbei und freute sich über die Fortschritte. Er versprach, die Kindergartenkinder als Dankeschön ins Rathaus einzuladen.

Kurz nach dieser positiven Nachricht folgte schon die nächste. Die Helfer der Volksbank hatten während der Arbeit festgestellt, wie marode das Spielhaus ist. Gerald Barth vom Marketing kündigte daraufhin an, dass die Bank dem Kindergarten 2000 Euro spenden wird, damit ein Zimmermann das Spielhaus fachgerecht und zeitnah repariert.

Dass sonst keine Projekte gemeldet waren, lag an Corona, vermutet Albrecht. In den zurückliegenden Jahren hat es übers Stadtgebiet verteilt jeweils zwischen sechs und neun Projekte gegeben, berichtet die bei der Stadtverwaltung zuständige Koordinatorin Maria Bitenc.